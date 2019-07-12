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MHP lideri Bahçeli’ye sosyal medyadan hakarete 7 bin 80 TL para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 14:46 | Son Güncelleme

Kayseri’de sosyal medyadan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan 73 yaşındaki CHP üyesine 7 bin 80 TL adli para cezası verildi.Kayseri 16.

MHP lideri Bahçeli’ye sosyal medyadan hakarete 7 bin 80 TL para cezası

Kayseri’de sosyal medyadan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan 73 yaşındaki CHP üyesine 7 bin 80 TL adli para cezası verildi.
Kayseri 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanık Arif A. (73) ile avukatı İbrahim Kaan hazır bulundu. Şikayetçi MHP lideri Devlet Bahçeli’nin avukatı Nizameddin Kocabey’in de dilekçe ile sanıktan şikayetçi olduklarını, davaya katılma taleplerinin olduğunu sundu. Sosyal medya hesabından başkasına ait olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hakaret içeren bir paylaşımı kendi sayfasında paylaşarak ‘kamu görevlisine hakaret’ suçunu işlediği iddiasıyla hakim karşısına çıkan 73 yaşındaki Arif A. “Zaten bu paylaşım bana ait değil, ben yaşlıyım, kasten paylaşmadım, bir hata sonucu yapılan paylaşımdır, beraatımı talep ederim" dedi.
Sanık Arif A.’nın avukatı İbrahim Kaan ise “Bir hukukçu olarak dava konusu paylaşımın eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. AİHM kararları doğrultusunda Devlet Bahçeli’nin kamu görevlisi değil, aynı zamanda siyasetçi olduğu da mahkemenin gözetmesi gerekirdi” dedi.
Mahkeme hakimi sanık Arif A.’ya ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan 7 bin 80 TL adli para cezası ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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