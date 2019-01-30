IHAAW110913-SIY/08-01-2019
- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "4 parçalı Kürdistan komplosu her manada tırpan yemiştir. Fırat’ın doğusu fitnenin boynudur, bu boyun koparılmalıdır" diye konuştu.
08.01.2019 11:09:13 TSI
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