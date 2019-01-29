IHAAW143154-SIY/24-01-2019

- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "ABD’nin uluslararası hukuka tamamen aykırı ters teklif ve dayatmaları uygulanırsa bilinsin ki Ortadoğu’da meydana gelecek durumlar bu günleri mumla aratacaktır" dedi.

24.01.2019 14:31:54 TSI

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