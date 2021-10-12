HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. MHP lideri Devlet Bahçeli: Anayasa'dan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz?

MHP lideri Devlet Bahçeli: Anayasa'dan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz?

12.10.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli, muhalefetin ne içerdiği meçhul bir çalışma içinde olduklarını söyleyerek CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Anayasa'dan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz?" diye sordu.

MHP lideri Devlet Bahçeli: Anayasa'dan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ser sözlerle yüklenen Bahçeli, muhalefetin ne içerdiği meçhul bir çalışma içinde olduğunu savundu. Bahçeli "Anayasa'dan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz?, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yerine Türkiye Cumhuriyeti insanı kavramını getirmeyi düşünüyor musunuz?" diye konuştu.

Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları:

Gençliğimiz yüz akımız, önü arkası kesilmeyecek akınımızdır. Bu gençlik bizim baş tacımızdır

Batı dünyasına hakim olan değerler sistemi büyük çapta tatminsizlik ve huzursuzluklara yol açmaktadır.

Milliyetçilik yabancı akımlara karşı güvence, milli birliğin de güvenlik duvarıdır.

Bizim Milliyetçiliğimiz bizatihi hayatın içindedir. Arzumuz öteden beri budur

MİLLET İTTİFAK'INA TEPKİ

Küresel aktörler açısından yükselen Milliyetçiliğin kırılması, farklılıkların kaşınması, federal devletler oluşturulması melun bir hedef olarak her zaman güncelliğini korumuştur

İnsanlık ekonomik eşitsizlikten, terör sorunlarına kadar yüz yüze kaldığı tehlikelerle ortak bir kaderi paylaşmaktadır

İç ve dış işgal cephesi Milli direncimizi sekteye uğratma amacındadır. Oynanan oyunun gizlenecek bir yanı kalmamıştır. Zillet İttifak'ının kurduğu kumar masasında kartlar açık oynanmaktadır. Birbirlerine gidip geliyorlar. Havayı kokluyorlar... Ancak arkalarından kazık atıyorlar. Bir yapmadıkları kısırlı parti kaldı.

"CHP'NİN İRADESİ Mİ KALDI?"

HDP'yi masa altında tutarak sözde bir anlaşmaya vardıklarını açıklamışlardır. Uzlaşmak için irade lazımdır. FETÖ'nün Kuklası CHP'nin iradesi mi kalmıştır?

İradelerini terör örgütlerine bağlamış durumdalar. Biz boşuna mı bunlara zillet diyoruz

"ANAYASA'DAN ATATÜRK'Ü ÇIKARMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?"

Anayasa'dan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz?, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yerine Türkiye Cumhuriyeti insanı kavramını getirmeyi düşünüyor musunuz?

HDP'den YPG ve PKK'yı kınayan bir mesajlarını duymadım. HDP ile ortaklık şehitlerimizin kanının dökülmesine alçakça hizmettir.

ABD-TÜRKİYE İLİŞKİSİ: BÖYLE DOSTLUK DÜŞMAN BAŞINA

ABD yönetimi Türkiye'nin Suriye'deki varlığını çıkarlarına tehdit görüyormuş. Tehdit ABD'nin cinayet planları, terör örgütleri ile eylem birliğine girmesidir. Böyle dostluk düşman başınadır. PKK'ya silah veren bellidir. DEAŞ'U, PKK/YPG'yi kiralık tetikçi olarak kullanmaları gün gibi ortadadır. Dost dediğin dürüst olacaktır.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyorBaş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyor
PARTNERPoyraz Karayel'in kameramanını öldüren şahıslardan kan donduran sözler: 1 gün cesetle kaldıkPoyraz Karayel'in kameramanını öldüren şahıslardan kan donduran sözler: 1 gün cesetle kaldık
İsmet uçma kimdir ve nereli? İsmet uçma neden öldü?İsmet uçma kimdir ve nereli? İsmet uçma neden öldü?
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan canlı yayında uzman isimle yatağa girdi! Kendini role fazla kaptırınca olanlar oldu

Seda Sayan canlı yayında uzman isimle yatağa girdi! Kendini role fazla kaptırınca olanlar oldu

Yaptığı paylaşım gündem olmuştu! CHP ilçe başkanı görevden alındı

Yaptığı paylaşım gündem olmuştu! CHP ilçe başkanı görevden alındı

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Suriye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Suriye mesajı

Millilerden harika geri dönüş

Millilerden harika geri dönüş

Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı

Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.