MHP lideri Devlet Bahçeli: Anayasa'dan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ser sözlerle yüklenen Bahçeli, muhalefetin ne içerdiği meçhul bir çalışma içinde olduğunu savundu. Bahçeli "Anayasa'dan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz?, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yerine Türkiye Cumhuriyeti insanı kavramını getirmeyi düşünüyor musunuz?" diye konuştu.

Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları:

Gençliğimiz yüz akımız, önü arkası kesilmeyecek akınımızdır. Bu gençlik bizim baş tacımızdır

Batı dünyasına hakim olan değerler sistemi büyük çapta tatminsizlik ve huzursuzluklara yol açmaktadır.

Milliyetçilik yabancı akımlara karşı güvence, milli birliğin de güvenlik duvarıdır.

Bizim Milliyetçiliğimiz bizatihi hayatın içindedir. Arzumuz öteden beri budur

MİLLET İTTİFAK'INA TEPKİ

Küresel aktörler açısından yükselen Milliyetçiliğin kırılması, farklılıkların kaşınması, federal devletler oluşturulması melun bir hedef olarak her zaman güncelliğini korumuştur

İnsanlık ekonomik eşitsizlikten, terör sorunlarına kadar yüz yüze kaldığı tehlikelerle ortak bir kaderi paylaşmaktadır

İç ve dış işgal cephesi Milli direncimizi sekteye uğratma amacındadır. Oynanan oyunun gizlenecek bir yanı kalmamıştır. Zillet İttifak'ının kurduğu kumar masasında kartlar açık oynanmaktadır. Birbirlerine gidip geliyorlar. Havayı kokluyorlar... Ancak arkalarından kazık atıyorlar. Bir yapmadıkları kısırlı parti kaldı.

"CHP'NİN İRADESİ Mİ KALDI?"

HDP'yi masa altında tutarak sözde bir anlaşmaya vardıklarını açıklamışlardır. Uzlaşmak için irade lazımdır. FETÖ'nün Kuklası CHP'nin iradesi mi kalmıştır?

İradelerini terör örgütlerine bağlamış durumdalar. Biz boşuna mı bunlara zillet diyoruz

"ANAYASA'DAN ATATÜRK'Ü ÇIKARMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?"

Anayasa'dan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz?, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yerine Türkiye Cumhuriyeti insanı kavramını getirmeyi düşünüyor musunuz?

HDP'den YPG ve PKK'yı kınayan bir mesajlarını duymadım. HDP ile ortaklık şehitlerimizin kanının dökülmesine alçakça hizmettir.

ABD-TÜRKİYE İLİŞKİSİ: BÖYLE DOSTLUK DÜŞMAN BAŞINA

ABD yönetimi Türkiye'nin Suriye'deki varlığını çıkarlarına tehdit görüyormuş. Tehdit ABD'nin cinayet planları, terör örgütleri ile eylem birliğine girmesidir. Böyle dostluk düşman başınadır. PKK'ya silah veren bellidir. DEAŞ'U, PKK/YPG'yi kiralık tetikçi olarak kullanmaları gün gibi ortadadır. Dost dediğin dürüst olacaktır.

Ayrıntılar geliyor...

