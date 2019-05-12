MHP Lideri Devlet Bahçeli, Anneler Günü’nde Ülkücü şehitlerin aileleriyle buluştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü şehitlerin anneleriyle Anneler Günü’nde bir araya geldi. Geleneksel hale gelen iftar yemeği MHP Genel Merkezi’nde düzenlendi ve yüzlerce şehit yakını katıldı.

MHP Genel Merkez Kadın Kolları Koordinatörlüğü tarafından her yıl düzenlenen Şehit Aileleri İftar Programı bu yıl Anneler Günü’nde yapıldı. Genel Koordinatör, Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay’ın organizasyonunu yaptığı programa özellikle 1980 öncesi dönemde şehit edilen Ülkücü gençlerin anne babaları, çocukları ve yakın akrabaları davet edildi. MHP Lideri şehit anneleri ile aynı masada iftar yaparken, Nevin Taşlıçay’ın yanı sıra bazı divan üyeleri de geleneksel hale gelen iftara katıldılar.

Şehit aileleri iftar programında, aralarında Mustafa Pehlivanoğlu’nun ağabeyi Oktay Pehlivanoğlu’nun da bulunduğu yüzün üzerinde aile MHP Lideri Bahçeli ile bir araya geldi.

