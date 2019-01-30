IHAAW105836-SIY/08-01-2019

- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Bazı gruplar 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar. Tedbir geliştirmek bize göre zarurettir" dedi.

08.01.2019 10:58:36 TSI

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