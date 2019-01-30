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MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Bazı gruplar 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar. Tedbir geliştirmek bize göre zarurettir" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 14:38 | Son Güncelleme

IHAAW105836-SIY/08-01-2019 - MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Bazı gruplar 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar. 08.01.2019 10:58:36 TSI NNNN

IHAAW105836-SIY/08-01-2019

- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Bazı gruplar 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar. Tedbir geliştirmek bize göre zarurettir" dedi.

08.01.2019 10:58:36 TSI
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