MHP lideri Devlet Bah\u00e7eli, "Cumhurun kar\u015f\u0131s\u0131nda tesis edilen kirli cephe sonu\u00e7 almaya \u00e7al\u0131\u015fa da ba\u015far\u0131s\u0131zl\u0131\u011fa mahkum edilmi\u015ftir" dedi.5 dil bilen bilgisayar yaz\u0131l\u0131mc\u0131s\u0131n\u0131n evinden \u00e7\u0131kanlar polisi bile \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131Sakarya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 AK Parti'li Ekrem Y\u00fcce oldu\u00a0Amasya\u2019n\u0131n Yeni Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Sar\u0131: \u201c\u0130\u015f ve a\u015f birinci g\u00f6revimiz\u201d