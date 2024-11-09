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MHP lideri Devlet Bahçeli'den '10 Kasım' mesajı: Taviz verilmeyecektir!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
09.11.2024 13:56
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümün 86. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. MHP Lideri Bahçeli, mesajında "Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de, hiçbir güç karşısında eğilmeyecek, mütecaviz dayatmalara teslim olmayacak, mukadderatının onurundan ve müstakbelinin parlak ülkülerinden taviz vermeyecektir." ifadelerine yer verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den '10 Kasım' mesajı: Taviz verilmeyecektir!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümün 86. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şu ifadeleri kullandı;

  • Milli Mücadele’nin Lideri, Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86’ıncı yıl dönümünde kemali hürmet ve sonsuz rahmetle anıyorum.

  • Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de, hiçbir güç karşısında eğilmeyecek, mütecaviz dayatmalara teslim olmayacak, mukadderatının onurundan ve müstakbelinin parlak ülkülerinden taviz vermeyecektir.

  • İnancım ve güvencem odur ki, tarih boyunca birbirine eklemlenerek devam edegelen, en zorlu dönemlerde tıpkı bir yıldırım gibi tecessüm ve tezahür eden kahramanlar kuşağının hiçbir zaman arkası kesilmeyecektir.

  • Aziz milletimiz sinesinden volkan ağzı gibi fışkıran kahramanlarıyla tek yürek halinde istiklalini ve milli birlik iradesini titizlikle koruyacak, işgal ve ihanet hevesinde olanları mahvı perişan edecektir.

  • Bu vesileyle, Kurtuluş Savaşı’nın isimli isimsiz nice kahramanına, şehitlerimize, elleri öpülesi ceddimize de Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, aziz hatıraları önünde tazimle eğiliyorum.-
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Devlet Bahçeli MHP atatürk 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
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