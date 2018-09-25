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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den af açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2018 19:43 | Son Güncelleme

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Türkçe düşünürsek af ise beklenen çıkartırız, ekonomik kuşatmaysa yapılan yararız, siyasal kanama ve sosyal parçalanmaysa kurgulanan biz Türkçe’yle şer oyunu bozarız"dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den af açıklaması

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MHP lideri Devlet Bahçeli Devlet Bahçeli af af konusu

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