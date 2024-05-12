MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Anneler Günü' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Anneler Günü' vesilesi ile sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, annelerin merhamet ve metanet duygusunun nişanesi olduğunu belirterek, "Doğum ile ölüm arasında tıpkı bir sarkaç gibi gidip gelen, biteviye devam eden, inişli çıkışlı pek çok patikası olan, her insanın ayrı bir hikayesine de sahnelik yapan şu fani hayatın gerçek anlamı, genel ahlaki fikri annelerimizin muhterem varlığında ve muazzez vakarında mahfuzdur. Anne, merhamet ve metanet duygusunun nişanesi, karşılıksız sevgiyle beraber, sabır ve sağduyunun timsalidir. Her anne özel, her anne önemli, her anne övünç kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Annelerin kırılması ve gücenmesinin alemin mahzunlaşması olduğunu kaydeden Bahçeli, "Onları üzmeyelim, onları incitmeyelim, onlara asla yüzümüzü dönmeyelim. Bilelim ki anne hayattaki ilk ışığımız, ilk sıcaklığımız, ilk güvencemiz, ilk nefesle son nefes arasındaki güneşimiz ve güldestemizdir. Fedakarlığın burcu olan annelerimizin hayır dualarına layık olabilmek niyazıyla, hayatta olan annelerimize sağlıklı bir ömür, halen tedavi altında olanlara şifalar, vefat eden annelerimize de Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. En başta şehit annelerimiz olmak kaydıyla, bütün annelerimizin Anneler Günü'nü gönülden tebrik ediyor, sonsuz hürmetlerimi sunuyorum" dedi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





