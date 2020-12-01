MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye çok sert tepki!

"Son yıllarda artan kadın cinayetleri ve istismar haberleri insan haysiyetine işlenmiş en büyük suç olarak değerlendirilmelidir. Vahşete kurban gitmeleri felakettir, rezalettir, cinayettir. Son 1,5 asırdır kadınlarımızın haklarıyla ilgili ümit verici ilerlemeler yaşanmışken, insanlık suçları da utanç duyulacak olayların somut yansımasıdır. Şiddet seli durmadan, psikopatların kanlı emellerine set çekilmeden kadınlarla ilgili konuşacağımız her konu eksik kalacaktır. Şiddet varsa insanlık sübut etmiştir. Hiçbir kadın aşağılık ve alçak davranışlara mahkum değildir.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın tank-palet fabrikasının satılmasına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli, "Yine bir CHP milletvekilinin Türk ordusuna 'satılmış' demesi şerefsizliktir, kepazeliktir. Orduya 'satılmış' demek, bedelsiz satılmışlığın aleni beyanıdır" dedi. Libya açıklarında Türk ticaret gemisine hukuksuz baskına da tepki gösteren MHP lideri, "Türkiye'nin AB'yle ilişkilerini canlandırmak için sıcak mesajlar verdiği dönemde, AB liderler zirvesine sayılı günler kala yapılan provokasyonun izahı yoktur" ifadelerini kullandı.

Partiler üstü bir anlayış ile suç üreten, suça teşvik eden tüm toplumsal kaynakları kurutmak, tedavi ve rehabilite etmek şarttır. Kimin mağduriyeti varsa, kimin engeli varsa yanında olmalıyız. Esasen bir farkındalık günü olan 3 Aralık Dünya Engeliler Günü münasebetiyle, tüm engellilerin ihtiyaç duyduğu haklar konusunda üstümüze ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyoruz.

CHP'YE ÇOK SERT TEPKİ

Aydın geçen zavallılar, tarih boyunca birikmiş dev hazineleri, muzaffer geçmişi gizlemeye çalıştılar. 200 yıldır ne çekmişsek, neye maruz kalmışsak kahir ekseriyeti bunlardan kaynaklanmıştır. Yabancı başkentlere şirinlik yapmayı, yeri geldiğinde ülkesini kötülemeyi mübah gören döneklerdir. Ülkesine kara çalmak hiçbir siyaset ve fikir adamını şerefli yapmaz. Gerçekte nasıl ifade ediliyorsa edilsin, devletini, milletini küçük görenlerden namuslu bir siyaset adamı çıkmamıştır.

CHP'nin yönetim kadrosu aynısıyla budur. CHP, Türkiye'ye cephe almış bir siyaset defosudur. Bizim CHP ile sorunumuz, Türkiye ile sorunu olduğu içindir. Geçen hafta öğretmenlerimizi aşağılayan Kılıçdaroğlu'nun neresi demokrattır. CHP'nin kumaşını kesen kesmiş, tarlasını süren sürmüştür. CHP'ye oy verenler hayal kırıklığı içindedir. ABD'ye demokrasimize müdahale eden çığırtkanlığı yapan CHP'nin neresi doğrudur? Yine bir CHP milletvekilinin Türk ordusuna 'satılmış' demesi şerefsizliktir, kepazeliktir. Orduya 'satılmış' demek, bedelsiz satılmışlığın aleni beyanıdır.