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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a yeni öneri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 20:22 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde ittifak yapılmasının yasal zemini olmadığını belirterek, "İttifakta siyasi kombin modelini hayata geçirebiliriz" sözleriyle AK Parti'ye mesaj gönderdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da önceki gün yaptığı açıklamada ittifak oluşumuyla ilgili, "Yerel seçimlerde, genel seçimlerde olduğu kadar rahat bir ittifaktan söz etmiyoruz. Çünkü genel seçimlerde ittifakın ya da ittifakların yasal altyapısı vardı." ifadelerini kullanmıştı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a yeni öneri!

MHP ve AK Parti arasında yerel seçimlere yönelik ittifak çalışmaları sürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Habertürk'e yaptığı açıklamada,"İttifakta siyasi kombin modelini hayata geçirebiliriz. Yasal zemin olmadığından konuşarak siyasi kombin yapabiliriz" sözleriyle AK Parti'ye yeni bir mesaj gönderdi.

AK Parti ile MHP arasında Cumhur İttifakı görüşmelerinde ilk adım dün atılmıştı. AK Parti'den Numan Kurtulmuş ile Mehmet Özhaseki, MHP'den Semih Yalçın ile Sadir Durmaz'la bir araya gelmiş, görüşmenin ardından Numan Kurtulmuş ile Semih Yalçın açıklama yapmıştı.

"İTTİFAK İÇİN YASAL ALTYAPI YOK"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Yerel seçimlerde, genel seçimlerde olduğu kadar rahat bir ittifaktan söz etmiyoruz. Çünkü genel seçimlerde ittifakın ya da ittifakların yasal altyapısı vardı. Şimdi burada böyle yasal altyapı olmadığı için zorluk var. Bunları da her iki parti heyetleri olarak görüşerek, bazı konularda teknik çalışmalarımızı sürdüreceğiz, tekrar bir araya geleceğiz. Nihayetinde bizlerde oluşan ortak kanaati, her iki parti heyeti de kendi genel başkanlarına arz ederek, burada sonuç alınması yolunda hareket edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da "Cumhur İttifakı ruhunun yerel seçimlerde tatbik edilmesi konusu görüşüldü. Çok faydalı bir görüşme oldu. Heyetlerimiz görüşmeye devam edecek" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli ittifak Numan Kurtulmuş yerel seçim

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