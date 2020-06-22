MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Süreç iyice kızışacak, bölge oldukça ısınacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Bahçeli yaptığı açıklamada sınır ötesi operasyonlarla ilgili olarak "İkinci Kandil olarak tanımlanan Haftanin’e Türk kahramanlığının mührü vurulmuştur. Görüldüğü kadarıyla süreç iyice kızışacak, bölge oldukça ısınacaktır. Kaldı ki Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma haklarını tavizsiz kullanmaktadır." dedi.

BARO BAŞKANLARININ YÜRÜYÜŞÜ

MHP lideri Bahçeli baro başkanlarının Ankara'ya yaptığı 'Savunma Yürüyüşü'yle ilgili de "Bugünkü ülke tablosunda bazı baroların güdümlü kaos yürüyüşü, terörist Demirtaş hakkında Anayasa Mahkemesi'nce verilen hak ihlali kararı, sokakların karanlığında ikbal arayışları, CHP-HDP-İP’in tehlike saçan gayri meşru politikaları dış kaynaklı tehditlere müsait ortam açmaktadır." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin söylemlerine de tepki gösteren Bahçeli, açıklamasının devamında "Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Libya hakkındaki açıklaması siyasi çözüm arayışlarını riske atıyor. Temennimiz Sisi'nin provokasyonlara ve dış telkinlere kapalı durmasıdır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi geçen cumartesi günü, Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.



