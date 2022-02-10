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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na elektrik faturası tepkisi! 'Boğulma riski taşıyor, kuzu kuzu ödeyecek'

10.02.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gece elektrik faturalarıyla ilgili yaptığı açıklamaya MHP lideri Bahçeli'den sert tepki geldi! Sosyal medya hesabından tweetler paylaşan Devlet Bahçeli, 'Kendisi can simitsiz şekilde derinlere dalıyor, boy veriyor. Mazallah boğulma tehlikesi taşıdığını da göremiyor.' derken fatura tartışması için 'Kuzu kuzu ödeyecek' dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na elektrik faturası tepkisi! 'Boğulma riski taşıyor, kuzu kuzu ödeyecek'

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "elekrtik faturasını ödemeyeceğim" çıkışına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını "Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir." olarak değerlendiren Bahçeli, "Bu tehditkâr meydan okumaya göz yumulamaz." dedi.

BAHÇELİ'DEN CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ!

Tweetlerinde Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Bahçeli, CHP lideri için 'Nasıl olsa Kandil’e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil’in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır.' dedi.

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'VİDEO KAYDI YAPMAYA İYİCE MERAK SARDI'

'CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu video kaydı yapmaya iyice merak sardı. Gördüğüm kadarıyla bu alanda sivrildikçe sivriliyor, sürekli gelişme kaydediyor! Önünün açık olduğunu düşünüyorum. Ne yapsın fukara, akşamları can sıkıntısına başka türlü çözüm bulamıyor. Ancak tehlikeli sularda kulaç atıyor, can simitsiz şekilde derinlere dalıyor ve boy veriyor. Maazallah boğulma riski taşıdığını da göremiyor. Düştüğü denizde yılana sarılarak kıyıya çıkacağını zannediyor. Basiret bağlandı mı ne söylense boş, hangi tembih yapılsa boşunadır.'

'BU BİR İSYAN DENEMESİDİR'

'Dün akşam yine kameranın karşısına geçip “elektrik faturasını ödemeyeceğini” ifade ve iddia etmiş. İlk olarak bu bir tercihtir, ikinci olarak ve daha vahimi sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir. Bu tehditkâr meydan okumaya göz yumulamaz.'

devlet bahçeli

'KUZU KUZU ÖDEYECEK'

'Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir. Günü geldiğinde kuzu kuzu ödeyeceğini, tam tersi bir gelişme olursa milletin bunu ödettireceğini biliyor ve inanıyoruz. Yine de karanlıkta kalmasına gönlüm razı olmuyor. Vicdanı karanlık olsa da, evinin karanlığa gömülmesine üzülürüm.

Bu kapsamda, her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu’na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum. Nasıl olsa Kandil’e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil’in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır.

Hayırlı olsun Sayın Kılıçdaroğlu, elimizden gelen budur, yetinmesini, sabretmesini, kandili de idareli kullanmasını bilmen temennimdir. Şu sözü de unutma ki: Karanlıktaysan gölgen bile seni yalnız bırakacaktır. İçine düştüğün karanlığı aydınlatacak henüz bir ışık da yoktur.'

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
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