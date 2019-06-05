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MHP lideri Devlet Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2019 14:50 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, 23 Haziran seçimlerine ilişkin, "Hırsızlığın üstünü demokrasiyle örtmenin anlamı yoktur. Oylar çalınmıştır, millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla partililerle yaptığı bayramlaşmada konuştu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Bu seçimler bittikten sonra bu ülkeyi seven politikacı, bilim insanı, savcısı, hakimi 31 Mart seçimleri ve öncesinde Türkiye üzerinde kurulan kumpasları araştırmalı ve soruşturma nerede başlamışsa sonucu alıncaya kadar devam etmeli. Seçimler üzerindeki PKK, FETÖ oyunu ortaya çıkarılıp gerekli cezalar verilmelidir.

(Yıldırım ve İmamoğlu'nun katılacağı ortak canlı yayın) Bir tarafta birikim, bir tarafta ise sonradan yıldızlaştırılan şahıslar. Birikim mi ağır basacak, propaganda ile türeyenler mi ağır basacak herkes medyada bunu görmelidir.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP istanbul seçim

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