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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Melih Gökçek açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.10.2018 16:01 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için MHP'den aday olacağı iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gökçek'e teklif iletmediklerini söyleyen Bahçeli, "Aday olmak isterse bize şeref kazandırır" diyerek kapıyı kapatmadı. Bahçeli ayrıca emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili tasarıyla ilgili 'Diğer muhalefet partileri ile aynı çizgide bulunmak istemiyoruz. Tasarı için ısrarcı değiliz' açıklamasında bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Melih Gökçek açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Melih Gökçek'in yerel seçimlerde partisinin Ankara adayı olarak gösterileceği iddialarına ilişkin, "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. MHP’den gönül rızasıyla "Ben belediye başkanı adayı olmak istiyorum" diyorsa MHP'ye şeref kazandırır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Melih Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. 15 Temmuz gecesini herkes hatırlamalıdır. O gece sayın Gökçek bey belediyenin bütün araçlarını seferber etmiş. Tankların geçişini engellemiş. Böyle bir kişi başkanlık görevinin ötesinde Türkiye için olağanüstü bir tavır ortaya koymuştur. MHP'den gönül rahatlığıyla aday olmak istiyorum diyorsa o da ayrı bir konudur. Aday olmak isterse bize şeref kazandırır.

İSTANBUL'DA ADAY KİM OLACAK?

Her parti kendi adayını çıkartacak. İstanbul'da da bir sürprizimiz olabilir.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARLA İLGİLİ TASARI

Diğer muhalefet partileri ile aynı çizgide bulunmak istemiyoruz. İP, CHP ve HDP ile aynıyanyana olmak istemiyoruz. Onlar parlamenter sisteme dönme çabasında. Biz bu duruşlarını benimsemiyoruz. EYT konusunda MHP'nin seçim beyannamesinde madde vardır. Arkadaşların ön hazırlığı olmuştur. Bu konunun, bugünkü ekonomik şartlarda 700 milyarı bulacak. Bugünkü ekonomik dönemde ısrarcı olmama kanaatindeyiz. Meclis araştırması açılması konusunda MHP görüşlerini saklı tutmakla birlikte çekimser oy kullanmıştır


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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek MHP Devlet Bahçeli

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Okuyucu Yorumları 58 yorum
bu adam iyice bunadı. hırsızın tekini ankara ya aday yapacak. defol git artık bahçeli
doğru diyorsun babasının arabalarıydı barikat kurdu
owwwww o zaman aday olur desenize devlet bey sayın erdoğanın kovduğu eski bi belediye başkanını el üstünde tutma amacınız nedir? kendinizi kullandırmaktan vazgeçin artık yahu
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