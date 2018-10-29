MHP lideri Devlet Bahçeli'den Melih Gökçek açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Melih Gökçek'in yerel seçimlerde partisinin Ankara adayı olarak gösterileceği iddialarına ilişkin, "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. MHP’den gönül rızasıyla "Ben belediye başkanı adayı olmak istiyorum" diyorsa MHP'ye şeref kazandırır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Melih Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. 15 Temmuz gecesini herkes hatırlamalıdır. O gece sayın Gökçek bey belediyenin bütün araçlarını seferber etmiş. Tankların geçişini engellemiş. Böyle bir kişi başkanlık görevinin ötesinde Türkiye için olağanüstü bir tavır ortaya koymuştur. MHP'den gönül rahatlığıyla aday olmak istiyorum diyorsa o da ayrı bir konudur. Aday olmak isterse bize şeref kazandırır.

İSTANBUL'DA ADAY KİM OLACAK?



Her parti kendi adayını çıkartacak. İstanbul'da da bir sürprizimiz olabilir.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARLA İLGİLİ TASARI

Diğer muhalefet partileri ile aynı çizgide bulunmak istemiyoruz. İP, CHP ve HDP ile aynıyanyana olmak istemiyoruz. Onlar parlamenter sisteme dönme çabasında. Biz bu duruşlarını benimsemiyoruz. EYT konusunda MHP'nin seçim beyannamesinde madde vardır. Arkadaşların ön hazırlığı olmuştur. Bu konunun, bugünkü ekonomik şartlarda 700 milyarı bulacak. Bugünkü ekonomik dönemde ısrarcı olmama kanaatindeyiz. Meclis araştırması açılması konusunda MHP görüşlerini saklı tutmakla birlikte çekimser oy kullanmıştır



