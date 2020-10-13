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MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 10:42 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

ORMAN YANGINLARI

İhanet ateşi ile küle dönen vicdanlar yeşili tanımaz. Orman havadır, orman hayattır, orman yurttur. Ormanı topraktan ayrı düşünmek mümkün değildir. Ormana kasteden toprağa, toprağa kasteden vatanda kastetmiştir. Hatay Belen'de çıkartılan yangın, rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine sıçramıştır. Ardından İskenderun ve Arsuz'a kadar yayılmıştır. Hatay ve Kahramanmaraş'ta insanlarımızı evsiz bırakan, ağaçları yakıp yıkan yangın son zamanların en trajik olayları arasındadır. Devamında Osmaniye ve Trabzon'da da yangınların görülmesi büyük bir üzüntüye yol açmıştır. Yangınlarla ilgili incelemeler devam etmektedir.

'BUNLAR İBLİSİN ÇOCUKLARI, İHANETİN ÇAKALLARIDIR'

Kimler sabotaj yapmışsa bulunup cezalandırılmaları ertelenemez bir hedeftir. 'Ateşin çocukları' isimli bir PKK aparatı oluşum, dikkati üzerine çekmiştir. Bu canilerin ilk eylemi 11 Temmuz 2019'da Fethiye'de ortaya çıkan orman yangını ile görülmüştü. Bildiğimiz bir şey varsa o da şudur; Bunlar iblisin çocukları, ihanetin çakallarıdır. Kimin çocukları meçhul olan bu şerefsizlerin yakalanıp yaptıkları kadar yakılmaları, hesaba çekilmeleri en acil hukuk ihtiyacıdır.

'DÜŞMAN ÇOK OLSA DA YENECEK KUDRETİMİZ VARDIR'

Hazin gelişmeler karşısında aydın müsveddelerinin tepkilerini duyanınız oldu mu? TTB Merkez Konseyi'nin hakikatten yana tavrını göreniniz oldu mu? Terörist Demirtaş'ın hakkındaki iddiaları göğsüne asacağı şeref madalyası gibi gören CHP Genel Başkanı'ndan ses çıktı mı? En küçük bir sitem işitildi mi? Kılıçdaroğlu şeref deyince aklına ne geliyor? Demirtaş'la ilgili nazlı nazlı kahvaltı rezerasyonu yapanlar, sorarım sizlere, nasılsınız, iyi misiniz? Geçen hafta Ağrı'da şehit düşen Emre Dokumacı'nın muhterem annesine, babasına, tabutuna kapanıp ağlayan nişanlısına ne diyecekler, ne anlatacaklar? Teröriste terörist diyemeyen, bize göre teröristtir. Hatay'da evi barkı yanan, ağacı ve tarlası ateşe verilen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlü ve muktedirdir. Neresi yanmış, yakılmışsa ümidim eskisinden daha da yeşile kavuşmasıdır. Tüm ağaçlarımızı yaksalar da fidan dikecek toprağımız vardır, topraklarımız susuz kalsa da sulayacak kanımız vardır. Düşman çok olsa da yenecek kudretimiz vardır. Zalimler karşımıza çıksa da, alayını birden yıkacak imanımız vardır. Biz Türkiye'yiz. Saldırılara siper olan Cumhur İttifakı'yız.


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