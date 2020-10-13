MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

ORMAN YANGINLARI

İhanet ateşi ile küle dönen vicdanlar yeşili tanımaz. Orman havadır, orman hayattır, orman yurttur. Ormanı topraktan ayrı düşünmek mümkün değildir. Ormana kasteden toprağa, toprağa kasteden vatanda kastetmiştir. Hatay Belen'de çıkartılan yangın, rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine sıçramıştır. Ardından İskenderun ve Arsuz'a kadar yayılmıştır. Hatay ve Kahramanmaraş'ta insanlarımızı evsiz bırakan, ağaçları yakıp yıkan yangın son zamanların en trajik olayları arasındadır. Devamında Osmaniye ve Trabzon'da da yangınların görülmesi büyük bir üzüntüye yol açmıştır. Yangınlarla ilgili incelemeler devam etmektedir.

'BUNLAR İBLİSİN ÇOCUKLARI, İHANETİN ÇAKALLARIDIR'

Kimler sabotaj yapmışsa bulunup cezalandırılmaları ertelenemez bir hedeftir. 'Ateşin çocukları' isimli bir PKK aparatı oluşum, dikkati üzerine çekmiştir. Bu canilerin ilk eylemi 11 Temmuz 2019'da Fethiye'de ortaya çıkan orman yangını ile görülmüştü. Bildiğimiz bir şey varsa o da şudur; Bunlar iblisin çocukları, ihanetin çakallarıdır. Kimin çocukları meçhul olan bu şerefsizlerin yakalanıp yaptıkları kadar yakılmaları, hesaba çekilmeleri en acil hukuk ihtiyacıdır.