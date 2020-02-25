MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Ozan Ceyhun' açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'deki son gelişmeleri değerlendirerek, bölgenin çok şeylere gebe olduğunu vurguladı. MHP lideri Bahçeli, "İdlib'de ateşkesin sağlanabilmesi, Soçi kararlarının tatbikine bağlıdır. Aksi takdirde İdlib patlayacak, zalimler kaçtıkları yere kadar kovalanacaktır. Zalim Esad döktüğü kanların bedelini ödeyecektir" dedi. Diğer yandan Rusya lideri Putin'e de tepki gösteren Bahçeli, "Rusya'nın Türkiye'ye karşı Suriye'nin arkasında durması akla ziyandır. Putin'in ikili oynaması, önce Sayın Erdoğan'a sarılırken, Esad'ı kucaklaması doğru değildir" ifadelerin kullandı. Devlet Bahçeli, Viyana Büyükelçiliği'ne Ozan Ceyhun'un atanması sonrası başlayan tartışmalara ilişkin olarak da "MHP'ye sosyal medyadan istikamet çizilemez. Siyasi irademizi, davamızın ilke ve istikbalini 5'inci sınıf dedikodu mekanından belirleyemeyiz" diye tepki gösterdi MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle: Türkiye deprem felaketiyle bir kez daha yüzleşmiştir. Türkiye sınırına yakın bir bölgede meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki sarsıntı yine acı ve yıkıma yol açmıştır. Ülkemiz deprem tehlikesiyle karşı karşıyadır. Depremle yaşamayı öğrenmek durumundayız. Ancak depreme teslimiyeti, felaketlere boyun eğmeyi de aklımızdan geçirmemeliyiz.

ALMANYA'DAKİ IRKÇI SALDIRILAR Almanya'nın Hanau şehrinde neo-Nazi hayranı bir katil ortalığı kana bulamıştır. 5'i Türk vatandaşı olmak üzere 10 kişiyi katletmiştir. Almanya'da bugüne kadar 30'a yakın vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İnsan hakları, düşünce hürriyeti, demokrasi ve hoşgörüde mangalda kül bırakmayan Avrupa'da faşist damarların kabarması çarpıklıktır. Türk milleti ırkçılığa ve yabancı düşmanlığa her zaman kapalı ve uzaktır. Kimse bize medeniyet dersi vermeye kalkışmamalı, hiç kimse bize bilirkişilik taslamaya, parmak sallamaya kalkışmasın. Tarih boyunca Türk milletinde ırkçılık hakimiyet olmamıştır. Aynı şeyi Batı için söylemek mümkün değildi. Biz adaletin, aklın, ahlakın tarafındayız. Bu vesileyle Avrupa Türklüğünü yürekten selamlıyor. Almanya'daki saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Alllah'tan rahmet diliyorum. Almanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinin, 'İslam düşmanlığı bataklılığı'nı kurutmalarını ümit ediyorum. HOCALI KATLİAMI Hocalı dinmeyen çığlıktır. Hocalı'nın yaraları derindir. 28 yıldır Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabası milli yüreklerde sancıdır. Burası kadim bir Türk yurdudur. Hukuken Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ 28 yıldır Ermenistan işgalindedir. 1826'da Karabağ hanlığını işgal eden Rusya, bölgede Ermeni nüfusunu artırmaya teşvik etmiştir. Elbette kurt kurtla it itle dolaşacak, emel birliği yapacaklardır. 613 soydaşımız Hocalı'da şehit edilmiştir. 1275 soydaşımız esir alınmıştır. Hocalı katliamı büyük yankı uyandırmıştır. 1 milyon Azerbaycan Türkü işgal edilen topraklardan göç etmiştir. Dağlık Karabağ'ın istilası dünyanın gözü önünde vuku bulmuştur. Dağlık Karabağ inim inim inlemektedir. Hala 1993 Mart ayında, Ermenilerin saldırısına kadar uluslararası toplum tepki bile göstermemiştir. Ermeni zulmü çağrılara riayet etmemiştir. Hocalı'da uluslararası hukukun soykırım, saldırı, insanlığa karşı suçlar alenen işlenmiştir.

İDLİB'DEKİ ŞEHİTLER Türkiye olağanüstü bir süreçten geçmektedir. İdlib fokur fokur kaynayan, kaynadıkça taşan bir kanlı kazana dönüşmektedir. İdlib'deki şehit sayımız 16'ya ulaşmıştır. Rus savaş uçaklarının saldırısıyla iki askerimiz şehit olmuştur. Yine Esad güçlerinin saldırısıyla bir tankçı askerimiz şehit olmuştur. Elbette şehitlerin ölmediği inancındayız. Kanlarının yerde kalmayacağını biliyoruz ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Dualarımız onlarladır. İdlib ekseninde altı çizilmesi gereken muamma bu ay sonuna kadar rejim güçlerinin gözlem noktalarımızın geri çekilip, çekilmeyeceğidir. Elbette, bütün ihtimalleri hesaba katmak, planlamalar yapmak Türkiye için zaruridir. Rusya Soçi'ye vurgu yaparken, taciz ve tahriklerini ısrarla sürdürmektedir. Rusya ve rejim güçleri ölüm yağdırmaktadır. Belirlenmiş hedefleri vuran Rusya'dır. İdlib çok şeye gebedir. Türk askeri bölgede gerginliğin azaltılması için bulunmaktadır. Ateşkes sağlanabilmesi Soçi kararlarının uyulmasına bağlıdır. Aksi takdirde İdlib patlayacak, zalimler kaçtıkları yere kadar kovalanacaktır. Zalim Esad döktüğü kanın hesabını ödeyecektir. Türkiye'nin İdlib'deki varlığı hakkıdır, haklıdır. Bunu sorgulayanlar önce onların zulmünü sorgulamalıdır. Ülkemizin sınırında büyük bir sığınmacı yığınması varken, Rusya'nın bunu inkar etmesi ne demektir? Biz kuzu olup baş eğmeyiz, bozkurt olup zalimleri tepeleriz.

DOĞU PERİNÇEK'E TEPKİ Bizim duruşumuzu sorgulayan şahıs daha düne kadar İmrali canisiyle sarmaş dolaş, gül alıp veriyordu. Bizim yörüngemiz Türk'tür, Türk milletidir, Türk bayrağıdır, Türk vatanıdır. Elinde ülkücü kanı olanlar da ne bunu anlayacak ne de hazmedebilecektir. HDP KONGRESİ Hafta sonunda PKK'nın yan kolu HDP'nin 4'üncü kongresi yapılmış, yaşanan rezillikler vicdanları rahatsız etmiştir. Üst HDP, altı PKK olan kongre ortamında İstiklal Marşı okunmamış, teröristlere saygı duruşunda bulunulmuştur. Fren tutmayan eş başkan hendek ve barikat terörüne atıf yapmıştır. CHP'nin Serok partine üst düzey temsilci göndermeleri, parti kuracağı söylenen bir eski bakanın mesaj göndermesidir. Demek ki Gezi'yle gurur duyan eski cumhurbaşkanından da onay alınmıştır. HDP'nin CHP'ye yönelik siyasi nikahımızı ulu orta ilan edelim çağrısı duyulmuştur. Serok Ahmet'in PKK özlemi, Babacan'ın HDP sevdası, Kılıçdaroğlu'nun bölücülük arayışı vatana ihanettir. Bunlardan ne köy olur ne kasaba. Cumhuriyet Savcıları HDP'nin bölücü kongresi için tahkikata başlamalıdır. Herkes aklını başına alsın. Bu ülke sahipsiz değildir.