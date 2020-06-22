MHP lideri Devlet Bahçeli'den Sisi'nin açıklamalarına tepki

MHP lideri Bahçeli yaptığı açıklamada " Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Libya hakkındaki açıklaması siyasi çözüm arayışlarını riske atıyor. Temennimiz Sisi'nin provokasyonlara ve dış telkinlere kapalı durmasıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli açıklamasının devamında ise sınır ötesi operasyonlarla ilgili olarak "İkinci Kandil olarak tanımlanan Haftanin’e Türk kahramanlığının mührü vurulmuştur. Görüldüğü kadarıyla süreç iyice kızışacak, bölge oldukça ısınacaktır. Kaldı ki Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma haklarını tavizsiz kullanmaktadır." dedi.

NE OLMUŞTU?

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi geçen cumartesi günü, Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.



