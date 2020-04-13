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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 00:23 | Son Güncelleme

MHP Lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını sunması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu istifanın kabul edilmemesi konusunu değerlendirdi. Bahçeli açıklamasında, " İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun istifa niyeti sürdürülen mücadele ruhunu sekteye uğratma riski taşımaktadır." dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye her alanda çok yoğun ve sıcak bir mücadelenin içindedir. Bilhassa yeni tip Koronavirüs (KOVİD-19) salgınını engellemek amacıyla devlet-millet dayanışması en üst seviyededir. Aynı zamanda bugünkü sancılı ortamda seferberlik ruhuyla hareket edilmektedir.

Terörden ekonomiye, bölgesel sorunlardan küresel dayatmalara varıncaya kadar ülkemiz muazzam bir iradeyle duruş göstermektedir. Böylesi kırılgan bir dönemde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun istifa niyeti sürdürülen mücadele ruhunu sekteye uğratma riski taşımaktadır.

Gelişmeler karşısında Sayın Bakanı’nın istifa kararının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Elbette takdir ve tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur.

Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye’nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır."

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