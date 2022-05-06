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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ümit Özdağ'a sert tepki! 'Pis bir kumpas, küstah bir tertip...'

06.05.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki gerginlik sürerken MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklama geldi! Ümit Özdağ'a sert sözlerle yüklenen Devlet Bahçeli, 'Maksadı bulanık, meselesi bunalım çıkarmak' diyerek Özdağ'ı eleştirdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ümit Özdağ'a sert tepki! 'Pis bir kumpas, küstah bir tertip...'

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu'ya destek geldi. İçişleri Bakanı'nın hedef alınmasının pis bir kumpas olduğunu belirten Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ümit Özdağ'ın toplum huzurunu zehirlemeye teşebbüs ettiğini belirtti.

İŞTE MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN O SÖZLERİ!

'Türkiye’miz maksadı bulanık, meşrebi buruşuk, meselesi bunalım çıkarmak olan müflis odaklar eliyle karanlık bir ortama sürüklenmek, kavga ve kargaşa iklimine sokulmak istenmektedir. Kaldı ki dış tazyik ve telkinlerin refakatiyle Türkiye Cumhuriyeti’ne meydan okunmaktadır.

Sayın İçişleri Bakanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın hedef alınması, saat 11 randevusuyla bakanlık çevresine yığınak yapılması vaka-ı adiyeden bir olay şeklinde görülemeyecektir. Bu pis bir kumpas, bayağı bir tezgah, küstah bir tertip ve beyhude bir çırpınıştır.

Türk milleti gelişmeleri kaygıyla takip etmektedir. Nereye ve hangi çevrelere hizmetkarlık yaptıkları sır olmayan menfur zihniyetlerin siyasi kamuflaja bürünerek sokak üslubuna heveslenmeleri, bu vesileyle toplum huzurunu zehirleme teşebbüsleri çok ciddi bir tehdittir.'

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