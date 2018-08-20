MHP lideri Devlet Bahçeli: Dost görünümlü mihrakların tuzaklarını akamete uğratacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye; sosyal dokusuyla, siyasi direnciyle, ekonomik dirayetiyle her saldırıyı püskürtecek, her kumpası dağıtacak, her karanlık senaryoyu yırtacak cesaret ve imandadır. Kurban ibadetimizi yapacağız, mükafatımızı yalnızca Allah’tan bekleyerek kurbanlarımızı keseceğiz. Ancak vatanı kurban ettirmeyeceğiz, milleti kurban vermeyeceğiz, istiklalimizi kurbanlık yerine koydurmayacağız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Bayramlar kucaklaşma dönemi, kaynaşma vesilesi, yakınlaşma vetiresi, paylaşma ve gönül alma mevsimidir. Dargınlıkların tasfiyesi, kırgınlıkların telafisi, kavga ve küslüklerin tamiri için bayramların manevi iklimi eşsiz bir fazilet künhü, emsalsiz bir fırsat kaynağıdır. Siyasi ve ekonomik bekamızı hedef alan sorun yumağıyla kararlı ve kahramanca mücadele ettiğimiz şu günlerde, umutla karşıladığımız Kurban Bayramı’nın azmimizi kamçılaması, birlik ve dirliğimizi kökleştirmesi başlıca dileğimdir. Milletçe kurban ibadetinin vecdi, bayram iradesinin vazgeçilmez cehdi ile her zorluğu göğüsleyeceğimize, her zulmü gövdesiyle birlikte devireceğimize inancım tam ve eksiksizdir. Elbette İsmaili ahlak ve adanmışlıkla sıkıntıları aşacağımızdan, kutlu, mutlu ve huzurlu bir istikbal ufkuna kavuşacağımızdan en ufak şüphe duymuyorum" ifadelerini kullandı.