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MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Fırat’ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatan tehlikededir" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 20:03 | Son Güncelleme

IHAAW143053-SIY/24-01-2019 - MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Fırat’ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatan tehlikededir" dedi. 24.01.2019 14:30:53 TSI NNNN

IHAAW143053-SIY/24-01-2019

- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Fırat’ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatan tehlikededir" dedi.

24.01.2019 14:30:53 TSI
NNNN

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