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MHP lideri Devlet Bahçeli hastanede! Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.09.2019 12:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mide bulantısı şikayetiyle başvurduğu hastanede tedaviye alındı. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Genel başkanımızın sağlık durumu son derece iyi, mükemmel durumdadır" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne başvurdu. Bahçeli, hastanede yapılan muayene ve tetkiklerin ardından tedaviye alındı.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, hastane önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili, "Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye geldi. İddia edildiği gibi beyin kanaması ya da kalp hastalığı yoktur. Şu anda şuuru açık, konuşabilir durumdadır, istirahat etmektedir. Hastane başhekimi geniş bir şekilde ilerleyen saatlerde paylaşacaktır. Sayın genel başkanımızın sağlık durumu iyi ve mükemmel durumdadır" dedi.

Yalçın, basın mensuplarının "Midesi neden bulanmıştır?" sorusu üzerine, "Tetkikler sonucu hekimlerimiz ifade edecektir. Tetkiklerin çoğu yapıldı. Hiçbir şeyi yok, herhangi bir problem yok" diye konuştu.

İKİ KEZ KALP AMELİYATI OLMUŞTU

Bahçeli, 2004 yılında da Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmuş, tıkalı 4 damarına müdahalede bulunulmuştu.

2016 yılında ise Kocaeli'de özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuş, kalp kapakçığına müdahale edilmiş ve ameliyat son derece başarılı geçmişti.

Kaynak: DHA

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