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MHP lideri Devlet Bahçeli hastanede (Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu)

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.09.2019 12:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hastaneye geldi. Bahçeli'nin rutin kontroller için hastanede bulunduğu öğrenildi.

Bazı yayın organlarında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin rutin kontrol için değil, aniden rahatsızlanmasından dolayı hastaneye kaldırıldığı iddiaları yer aldı.

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İKİ KEZ KALP AMELİYATI OLMUŞTU

Bahçeli, 2004 yılında da Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmuş, tıkalı 4 damarına müdahalede bulunulmuştu.

2016 yılında ise Kocaeli'de özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuş, kalp kapakçığına müdahale edilmiş ve ameliyat son derece başarılı geçmişti.

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