IHAAW143925-SIY/24-01-2019

- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "İlla bir tercih yapılacak denilirse on defa, bin defa, on bin defa beka diyeceğimi herkesin bilmesini istiyorum" dedi.

24.01.2019 14:39:25 TSI

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