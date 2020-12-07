MHP lideri Devlet Bahçeli Meclis'te! Korona önlemleri dikkat çekti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2021 yılı bütçe görüşmelerini gerçekleştirmek üzere toplandı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında bir araya gelen TBMM Genel Kurulu, bugün itibarıyla 12 günlük maratona başladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2021 yılı bütçesinin sunumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından gerçekleştirildi.

DEVLET BAHÇELİ DE KATILDI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli de 2021 yılı bütçe görüşmelerine katılmak üzere TBMM'ye geldi.

YANINA VE ARKASINA KİMSE OTURMADI

MHP sıralarında milletvekillerinin koronavirüs önlemlerine dikkat ettiği görülürken, Bahçeli'nin yanına ve arkasına kimsenin oturmaması da dikkat çekti.

VEKİLLER PAYLAŞIM YAPTI

Bahçeli'nin Meclis'teki bütçe görüşmelerine katılması, birçok MHP'li vekil tarafından Twitter'da paylaşıldı.



