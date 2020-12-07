HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MHP lideri Devlet Bahçeli Meclis'te! Korona önlemleri dikkat çekti

MHP lideri Devlet Bahçeli Meclis'te! Korona önlemleri dikkat çekti

07.12.2020 13:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
MHP lideri Devlet Bahçeli Meclis'te! Korona önlemleri dikkat çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2021 yılı bütçe görüşmelerinin tartışıldığı TBMM'ye geldi. MHP sıralarında milletvekillerinin koronavirüs önlemlerine dikkat ettiği görülürken, Bahçeli'nin yanına ve arkasına kimsenin oturmaması da dikkat çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2021 yılı bütçe görüşmelerini gerçekleştirmek üzere toplandı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında bir araya gelen TBMM Genel Kurulu, bugün itibarıyla 12 günlük maratona başladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2021 yılı bütçesinin sunumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından gerçekleştirildi.

DEVLET BAHÇELİ DE KATILDI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli de 2021 yılı bütçe görüşmelerine katılmak üzere TBMM'ye geldi.

1

YANINA VE ARKASINA KİMSE OTURMADI

MHP sıralarında milletvekillerinin koronavirüs önlemlerine dikkat ettiği görülürken, Bahçeli'nin yanına ve arkasına kimsenin oturmaması da dikkat çekti.

2

VEKİLLER PAYLAŞIM YAPTI

Bahçeli'nin Meclis'teki bütçe görüşmelerine katılması, birçok MHP'li vekil tarafından Twitter'da paylaşıldı.

3


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
İstanbul'da büyük fuhuş operasyonuİstanbul'da büyük fuhuş operasyonu
Ehliyet sınavları ertelendi mi? Ehliyet sınavları ertelendi mi?

En Çok Okunan Haberler

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Türkiye'yi ağlatan görüntü!

Türkiye'yi ağlatan görüntü!

Kar yağışını türküyle karşıladılar

Kar yağışını türküyle karşıladılar

Türkiye anlaştı, aşının üretimi 2 katına çıktı!

Türkiye anlaştı, aşının üretimi 2 katına çıktı!

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

İstanbul'da büyük fuhuş operasyonu

İstanbul'da büyük fuhuş operasyonu

Eski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar koronavirüsten hayatını kaybetti

Eski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar koronavirüsten hayatını kaybetti

Emniyet uyardı! 'Aşı' bahanesiyle dolandırılmayın

'Aşı' bahanesiyle dolandırılmayın

Tansiyon bir anda yükseldi! Mansur Yavaş: Masaya çık tepin istersen

Mansur Yavaş görünce sinirlendi: Masaya çık tepin istersen

'Ormanın hayaleti' Sarıkamış'ta görüntülendi

'Ormanın hayaleti' Sarıkamış'ta görüntülendi

Yer: Diyarbakır! Kaldırımdaki ayak izi hırsızı yakalattı

Özel ekip kuruldu! Kaldırımdaki ayak izi ele verdi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.