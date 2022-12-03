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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin acı günü! Kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti

03.12.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te, dün gece meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 2 kişiden birinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu (66) olduğu ortaya çıktı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin acı günü! Kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, dün gece, Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli iki aileyi barıştırmaya giden, aralarında Devlet Bahçeli'nin kuzeni, geçmiş dönemde MHP Hasanbeyli İlçe Başkanlığı yapan Ahmet Fettahlıoğlu'nun da bulunduğu, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, aynı yöne giden Orhan Sarı'nın kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki Ahmet Fettahlıoğlu ile Fadime Sevimli (62) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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OSMANİYE'DE TOPRAĞA VERİLECEKLER

Yaralıların tedavileri sürerken, Fettahlıoğlu ile Sevimli'nin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Osmaniye'ye götürüldü.

TIR şoförünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(DHA)

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