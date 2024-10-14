MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kitabı bakanlara hediye edildi: O fotoğrafları dikkat çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendi yaşam öyküsünü konu alan "Devlet Bahçeli: Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" isimli kitabı imzalayarak bakanlara hediye etti. Bahçeli'nin kitapta yer alan fotoğrafları ise dikkat çekti.

EL YAZISIYLA NOT DÜŞTÜ

Kitap, bakanlıklara Devlet Bahçeli'nin imzası ve özel notuyla hediye edildi. Bahçeli'nin kitabın içerisine düştüğü notta ise şu ifadeler yer aldı:

"İlk nefesimizle son nefesimiz arasında geçen hayat serüveninin her safhası onurla yazılmışsa, şerefle mühürlenmişse, dürüstlükle müjdelenmişse, ahlakla süslenmişse bizden daha bahtiyar, daha bahadırı olmayacaktır."

ERDOĞAN'A DA HEDİYE ETMİŞTİ

Devlet Bahçeli, 3 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiş, basına kapalı yapılan görüşmede gündeme ilişkin önemli konuların ele alınması beklenirken, Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aynı kitabı hediye etmişti.

FOTOĞRAFLAR DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Devlet Bahçeli'nin, kitapta çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğrafları ilgi çekti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi