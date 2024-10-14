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  4. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kitabı bakanlara hediye edildi: O fotoğrafları dikkat çekti

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kitabı bakanlara hediye edildi: O fotoğrafları dikkat çekti

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
14.10.2024 15:59
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatını konu alan "Bahçeli'nin yaşam öyküsünü anlatan "Devlet Bahçeli: Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" kitabı okuyucuların beğenisine sunuldu. Bahçeli'nin kitabında yer alan çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğrafları dikkat çekti.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kitabı bakanlara hediye edildi: O fotoğrafları dikkat çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendi yaşam öyküsünü konu alan "Devlet Bahçeli: Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" isimli kitabı imzalayarak bakanlara hediye etti. Bahçeli'nin kitapta yer alan fotoğrafları ise dikkat çekti.

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EL YAZISIYLA NOT DÜŞTÜ

Kitap, bakanlıklara Devlet Bahçeli'nin imzası ve özel notuyla hediye edildi. Bahçeli'nin kitabın içerisine düştüğü notta ise şu ifadeler yer aldı:

"İlk nefesimizle son nefesimiz arasında geçen hayat serüveninin her safhası onurla yazılmışsa, şerefle mühürlenmişse, dürüstlükle müjdelenmişse, ahlakla süslenmişse bizden daha bahtiyar, daha bahadırı olmayacaktır."

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ERDOĞAN'A DA HEDİYE ETMİŞTİ

Devlet Bahçeli, 3 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiş, basına kapalı yapılan görüşmede gündeme ilişkin önemli konuların ele alınması beklenirken, Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aynı kitabı hediye etmişti.

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FOTOĞRAFLAR DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Devlet Bahçeli'nin, kitapta çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğrafları ilgi çekti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP kitap
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