IHAAW124814-SIY/17-01-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Siyaset canbazları bırakın yalan ve riya ile oyalansınlar. Biz işimize bakalım, var gücümüzle çalışalım. Dedikoduyla geçirecek zaman yoktur" dedi.

17.01.2019 12:48:14 TSI

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