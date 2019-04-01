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MHP Lideri Devlet Bahçeli: “Tablo ülkemiz açısından ümit ve heyecan verici bir gelişmedir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 01:11 | Son Güncelleme

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Karşımızdaki tablo ülkemiz açısından ümit ve heyecan verici bir gelişmedir.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Karşımızdaki tablo ülkemiz açısından ümit ve heyecan verici bir gelişmedir. 31 Mart seçimlerinin kazananı Türk milletidir. Seçim geride kalmıştır. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri de 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Türk milleti yerel yöneticilerini belirlemiş, bu çerçevede konu kapanmıştır” dedi.

Başkentte resmi olmayan seçim sonuçlarının belli olmasından sonra MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi’nde kameraların karşısına geçti. Bahçeli, “31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin kesin olmayan sonuçları ortaya çıkmıştır. Ülkemiz, tarihi bir süreçten geçmiş, iç ve dış mihrakların her türlü tuzak ve tezgahına rağmen demokratik seviyesinin yüksekliğini tekraren göstermiştir. Oyunlar boşa çıkarılmıştır.” diye konuştu.

“Milletimizin tercihine hürmetimiz açıktır”
Seçime katılımın yüksek olduğunu belirten Bahçeli, “Milletimizin gelecek haklarına güçlü şekilde sahip çıktığının en bariz kanıtlarından birisi olmuştur. Milli irade hamd olsun tecelli etmiş, hükmünü vermiştir. Vatandaşlarımız herhangi bir baskı ve engellemeye maruz kalmadan hür iradeleriyle oylarını kullanmışlardır. Sandıktan çıkan sonuçlara saygı ve riayetimizi tartışma götürmez bir gerçektir. Demokrasiye bağlılığımız, milletimizin tercihine hürmetimiz açıktır. Türkiye nasıl bir demokratik olgunluğa sahip olduğunu bir kez daha ispat, bir kere daha işaret, yeniden ilan etmiştir” sözlerini kullandı.

“31 Mart seçimlerinin kazananı Türk milleti”
“Cumhur İttifakı’nın milli beka çağrısı doğudan batıya, kuzeyden güneye aziz milletimiz tarafından hem duyulmuş, hem benimsenmiş, hem de takdir ve tasdik edilmiştir” diyen MHP Lideri Bahçeli, “Türk milleti engin sağduyusunu göstermiş, bekasına ve birliğine muazzam şekilde destek vermiştir. Cumhur İttifakı hedeflerine çok şükür ulaşmıştır. Karşımızdaki tablo ülkemiz açısından ümit ve heyecan verici bir gelişmedir. 31 Mart seçimlerinin kazananı Türk milletidir. 31 Mart seçimlerinin kazananı bütün Türkiye’dir. Cumhurun mesajı çok şükür kabul görmüştür”cümlelerini kullandı.

“Seçimler geride kaldı”
Seçimlerin geride kaldığını belirten Bahçeli, “Ülke ve millet olarak dikkatle önümüze bakmak, ağırlaşan sosyal ve ekonomik meselelerle birlikte çetrefilleşen uluslararası ilişkilere titizlikle odaklanmak hayati önemdedir. Türkiye’nin kaybedecek vakti yoktur. Türkiye’nin kutuplaşarak mesafe alması da düşünülemeyecektir” mesajını verdi.

“Milli birliği güçlendirecek söylem ve siyaset”
Bahçeli Türkiye’nin yakın sürecine ilişkin önemli ifadeler kullandı. Bahçeli, “Siyaset kurumu ve siyasi aktörler açısından sağduyunun, ortak aklın, milli birliği güçlendirecek söylem ve siyaset üslubunun öne çıkması başlıca gündem olmalıdır. Bunun yanında Cumhuriyet’in yüzüncü yıldönümüne müreffeh, muasır, gelişmiş ve güçlenmiş bir ülke olarak girmek milli bir hedeftir. 2023’ün Lider Ülke Türkiye’sinin inşa ve ihyasında herkese düşen ertelenemez ve mühim düzeyde sorumluluklar bulunmaktadır” sözlerine yer verdi.

Belediye başkanlarına sorumluluk çağrısı
Sandıktan çıkan sonucun Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’nin ilke ve kurumlarıyla tesciline katkı sağladığını ifade eden Bahçeli, “Büyük ölçüde, yeni hükumet sistemine müzahir yerel yönetimlerin tezahürü ise büyük bir kazanımdır. Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında herhangi bir çatışma ve çelişme yaşanmayacak olması ülkemizin ufkunu aydınlatmış, belirsizliklerin koyu sisini dağıtmıştır. CHP ve ittifak ortaklarından seçilen belediye başkanlarının sorumlu, şuurlu ve dengeli hareket ederek yeni sistemin doğasına uygun çalışmaları başlıca temennimdir. Siyasi gerilim ve çatışmadan hiç kimse kazançlı çıkamayacaktır. Ayrılıkta hayır yoktur, cepheleşmede huzur yoktur” ifadelerine yer verdi.

“Her şey Türkiye içindir”
“Türk milleti gelecekteki beş yıl boyunca büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemiş, bu çerçevede konu kapanmıştır” ifadelerini kullanan Bahçeli, “Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri de 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Ülke gündeminden seçim konusu tamamen kalkmıştır. Seçilen belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi kutluyor, başarılar diliyorum. Seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, Yenikapı ruhunun ve Cumhur İttifakı’nın kararlı, yürekli ve inançlı şekilde yoluna devam edeceğini herkes bilmelidir.Unutulmasın ki, her şey Türkiye içindir. 31 Mart seçimleri demokrasimizin zaferidir. 31 Mart seçimleri bizatihi cumhurun zafer tacıdır” şeklinde konuştu.

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