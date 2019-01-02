MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sıra dışı hediye

Kazakistan eski Semey Valisi ve Kazakistan Halter Federasyonu Onursal Ba\u015fkan\u0131 Kayrat Turl\u0131hanov, Bah\u00e7eli\u2019ye, doldurulmu\u015f kurt kafas\u0131 hediye etti.\n\u0130\u015fte o hediye:\n\nBu telefon modelini kullan\u0131yorsan\u0131z yand\u0131n\u0131z! Tehlike sa\u00e7\u0131yorRauf Denkta\u015f\u2019\u0131n e\u015fi hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131MHP'li Klavuz'dan veda a\u00e7\u0131klamas\u0131: Bah\u00e7eli'nin iste\u011fiyle g\u00f6revimi tamamlad\u0131m
Okuyucu Yorumları 0 yorum