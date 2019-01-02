HABER

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sıra dışı hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 02:07 | Son Güncelleme

71 yaşına giren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi’nde partililerin kutlamalarını kabul etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sıra dışı hediye

Kazakistan eski Semey Valisi ve Kazakistan Halter Federasyonu Onursal Başkanı Kayrat Turlıhanov, Bahçeli’ye, doldurulmuş kurt kafası hediye etti.

İşte o hediye:

5c2bdf980f254405e4540480

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Rauf Denktaş’ın eşi hastaneye kaldırıldıRauf Denktaş’ın eşi hastaneye kaldırıldı
MHP'li Klavuz'dan veda açıklaması: Bahçeli'nin isteğiyle görevimi tamamladımMHP'li Klavuz'dan veda açıklaması: Bahçeli'nin isteğiyle görevimi tamamladım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Acun'un tarafını seçti, dostluk bitti!

Acun'un tarafını seçti, dostluk bitti!

AK Parti'de Mustafa Tuna sesleri

AK Parti'de Mustafa Tuna sesleri

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Yoğunluk devam ediyor! Uzun kuyruklar oluştu

Yoğunluk devam ediyor! Uzun kuyruklar oluştu

Bahçeli'ye doğum günü hediyesi: Kurt kafası!

Bahçeli'ye doğum günü hediyesi: Kurt kafası!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her şey 30 saniye içinde oldu! Yaşadıkları sonrası gözyaşlarına boğuldu!

Her şey 30 saniye içinde oldu! Gözyaşlarına boğuldu!

Rauf Denktaş’ın eşi hastaneye kaldırıldı

Rauf Denktaş’ın eşi hastaneye kaldırıldı

MHP'li Klavuz'dan veda açıklaması: Bahçeli'nin isteğiyle görevimi tamamladım

MHP'li Klavuz'dan veda açıklaması: Bahçeli'nin isteğiyle görevimi tamamladım

Korkunç kaza! Otomobil ikiye ayrıldı: Ölü ve yaralılar var!

Korkunç kaza! Otomobil ikiye ayrıldı: Ölü ve yaralılar var!

Meteoroloji'den yurt geneline son dakika uyarısı

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Bahçeli'ye doğum gününde kurt kafası hediyesi!

Bahçeli'ye doğum günü hediyesi: Kurt kafası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.