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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 'af teklifini' geri çekmesi ne anlama geliyor?

06.12.2019 06:06 | Son Güncelleme

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 24 Eylül 2018'de TBMM'ye sunulan ve bazı suçlarda "5 yıl şartlı ceza indirimi" öngören yasa teklifini, ittifak ortağı AKP'nin yeni infaz düzenleme hazırlığını gerekçe göstererek "beklemeye aldıklarını" açıklaması, siyasette yeni bir tartışma başlattı. Ayşe Sayın parti kulislerinde konuyla ilgili konuşulanları aktarıyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 24 Eylül 2018'de TBMM'ye sunulan ve bazı suçlarda "5 yıl şartlı ceza indirimi" öngören yasa teklifini, ittifak ortağı AKP'nin yeni infaz düzenleme hazırlığını gerekçe göstererek "beklemeye aldıklarını" açıklaması, siyasette yeni bir tartışma başlattı.

"Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması" için bu kararı aldıklarını açıklayan Bahçeli'nin, "AK Parti'nin ikinci yargı paketini TBMM'den geçirecek siyasal çoğunluğa sahip olduğuna" vurgu yapması; MHP'nin, AKP'nin teklifine destek verip vermeyeceği ve dahası ittifak ortakları arasında yeni bir krizin habercisi olup olmadığı sorularını gündeme taşıdı.

Peki AKP, Bahçeli'nin bu çıkışını nasıl değerlendiriyor? İttifak ortağı MHP ile yeni infaz düzenlemesine ilişkin görüşmeler sürdürülecek mi? MHP AKP'nin teklifine destek vermeyebilir mi?

Tartışmaları BBC Türkçe'ye değerlendiren AKP Grup Başkanı Naci Bostancı'ya göre Bahçeli'nin de açıklamasında vurguladığı gibi " Cumhur İttifakı bu tartışmalardan etkilenmeden devam edecek".

Parti olarak infaz düzenlemesine ilişkin bir çalışma yürütülmekle birlikte henüz bir yasa teklifine dönüşmediğine dikkat çeken Bostancı, infaz düzenlemesinin tek bir partinin kararıyla değil, en geniş konsensusla çıkarılması gerektiğine vurgu yaptı.

Bu nedenle sadece parlamentodaki diğer siyasi partilerle de uzlaşma arayacaklarını belirten Bostancı, "Cumhur İttifakı" ortağı olarak MHP'nin görüşünün alınacağını söyledi.

Bostancı: Bahçeli haklıdır

Af tartışması konusunda Bahçeli'nin kimi rahatsızlıklarının haklı nedenlere dayandığına işarete eden Bostancı, şu görüşleri dile getirdi:

"Bir taslak var elbette çalışıyoruz. Sayın Bahçeli'nin şikayet ettiği konu, haklı bir şikayettir. Çünkü infaza ilişkin sizi o suçla ilişkili gibi birtakım spekülasyonlar yapılıyorsa, bu uygun değil. O zaman yasama infaz konusunda hiçbir şey yapamayacak, yasamanın alanı değil gibi bir anlam çıkar.

"Esasında böyle bir çalışma yürüten ve farklı tez ve teklif ortaya koyan herkes için benzeri bir rahatsızlık durumu söz konusu . Çünkü ilk defa infaza ilişkin bir çalışma yapılıyor.

"Bu bakımdan sayın Bahçeli haklıdır. Biz MHP'nin teklifini çok kıymetli görürüz bütün bu kendi taslağımızı hazırlarken yapmış olduğumuz müzakerelerde ne söylenildiği bizim için önemli ve değerlidir."

MHP ne yapacak?

Bahçeli'nin açıklamasının ardından MHP'nin, AKP'nin hazırlayacağı teklife destek verip vermeyeceği merak konusu.

MHP kulislerinde af konusunda yaşanan tartışmanın "Cumhur İttifakı'na halel getirmeyeceği" belirtilerek, "Biz ülke menfaatlerini parti menfaatleri üstünde tutarız, önce ülkem, milletim, sonra partim diyen anlayış temel politikamızdır" vurgusu yapılıyor. Ancak, AKP ile infaz konusunda ortak çalışma yürütme ve teklife destek verip vermeme konusunda kararın Bahçeli'de olacağı, nihai noktada ise "krize" yol açacak bir tutum alınmasının beklenmediği ifade ediliyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

MHP'nin beklemeye aldığı "şartlı indirim" teklifinin hazırlayıcılarından Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da, AKP'nin teklifine destek verip vermeyecekleri yönündeki sorumuz üzerine, "Genel Başkanımızın basın bildirisinde belirttiği hususların dışında, bir fazla ya da bir eksik cümle ve kelime söylememiz mümkün değildir. Söyledikleri aynı zamanda partimizin görüşüdür" demekle yetindi.

Özdemir cinayeti teklifi geciktirir mi?

AKP'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı bazı suçlarda infaz indirimi öngören ve denetimli serbestlik sürelerini yeniden düzenleyen çalışmada sona yaklaşıldığı belirtiliyor. Teklifin, hafta başında yapılan AKP MYK'da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yaptığı sunumun ardından, yılbaşından hemen sonra TBMM Başkanlığı'na sunulabileceği belirtiliyor. Gül'ün sunum yaptığı hafta başında yapılan MYK toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçlardan hüküm giyenlerin infaz indirim kapsamı dışında tutulmasını istediği kamuoyuna yansımıştı.

Ancak her ne kadar "kasten adam öldürmenin" indirim kapsamı dışında tutulması planlansa da kulislerde, Ordu'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin kamuoyunda oluşan tepkiler de dikkate alınarak, infaz düzenlemesinin ileri bir tarihe ertelenebileceği de kulislerde konuşuluyor.

Ancak AKP yöneticileri, "toplumsal hassasiyetlerin önemli" olduğunu belirtmekle birlikte, "Hukuka ilişkin meseleleri konuşurken, serinkanlı davranmak zorundayız" sözleriyle, günlük gelişmelere göre erteleme olmayacağını ifade ediyorlar.

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