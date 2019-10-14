MHP Lideri Genel Merkez'de Çalışmalarına Döndü

Yalçın, yaptığı açıklamada, sert ifadeler ve suçlamalarla Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili iddiaların gündeme getirilmesini komplo olarak yorumladı. Yalçın, "Akreplerle sırtlanlar iki temel noktadan hareket ederek yeniden yıkım peşinde koşmaya başlamıştır. Birincisi, Devlet Bahçeli'siz bir MHP ve siyaset inşası, ikincisi, ailevi değerlerimizi siyaset kurumunda yaşatan, 'Baba, ata ve reis hükmündeki lidere sadakat, saygı ve itibar' gibi güzide geleneklerin yerle bir edilmesi suretiyle Devlet Bahçeli'nin toplumda ve milliyetçi camiadaki saygınlığının bitirilmesi. MHP'nin diğer siyasi muarızları ve rakipleri de algı operasyonlarıyla Sayın Genel Başkanımız ve partimiz aleyhinde kamuoyunda soru işaretleri bırakmaya çalışan sırtlanlara iğrenç bir çıkarcılıkla malzeme vermekte, rezil dedikodulardan yararlanmayı kar bellemektedir. Politika kulvarına ve medyaya FETÖ militanları tarafından serpilmiş entrika yemlerinin ardından giden bilumum MHP muarızı sırtlanlarına üzülecekleri ve kahrolacakları bir haber vermek istiyoruz. Üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tedavisi tamamlanmış ve an itibarıyla Genel Merkezimizde mesaisine başlamıştır" ifadelerini kullandı.