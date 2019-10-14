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MHP Lideri Genel Merkez'de Çalışmalarına Döndü

14.10.2019 13:48 | Son Güncelleme

MHP Lideri Bahçeli, bugün parti genel merkezine geldi ve makamında çalışma görüntüsü kamuoyuyla paylaşıldı

MHP Lideri Genel Merkez'de Çalışmalarına Döndü

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, 23 Eylül günü, Başkent Üniversitesi Hastanesi'de üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konulması ardından evinde dinlenmeye çekilmesi spekülasyonlara yol açmıştı. Türkiye siyasetinde iktidar partisi AKP'ye verdiği destekle hükümet sistemi değişikliği gibi önemli siyasi dönüşümleri tetiklemesiyle dikkat çeken Bahçeli'nin sağlık durumu, son 21 gündür merak konusuydu.

MHP Lideri Bahçeli, bugün parti genel merkezine geldi ve makamında çalışma görüntüsü kamuoyuyla paylaşıldı. Bahçeli, partililerce "Hareketin Lideri Devlet Bahçeli" sloganıyla ve dev bir Türk bayrağıyla karşılanırken, kalabalığı "Bozkurt" işaretiyle selamladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP Lideri'nin ismi etrafında koparılan ve bir türlü dindirilmek istenmeyen ahlak ve edep dışı dedikodu fırtınasının arka planında, Devlet Bahçeli olmaksızın siyaset umutları yatmaktadır. Çünkü FETÖ akrebinin başının ezilmesi için milletçe dayanışmayı teşvik eden Sayın Devlet Bahçeli'nin gösterdiği celadet herkese örnek olmuştur" dedi.

Yalçın, yaptığı açıklamada, sert ifadeler ve suçlamalarla Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili iddiaların gündeme getirilmesini komplo olarak yorumladı. Yalçın, "Akreplerle sırtlanlar iki temel noktadan hareket ederek yeniden yıkım peşinde koşmaya başlamıştır. Birincisi, Devlet Bahçeli'siz bir MHP ve siyaset inşası, ikincisi, ailevi değerlerimizi siyaset kurumunda yaşatan, 'Baba, ata ve reis hükmündeki lidere sadakat, saygı ve itibar' gibi güzide geleneklerin yerle bir edilmesi suretiyle Devlet Bahçeli'nin toplumda ve milliyetçi camiadaki saygınlığının bitirilmesi. MHP'nin diğer siyasi muarızları ve rakipleri de algı operasyonlarıyla Sayın Genel Başkanımız ve partimiz aleyhinde kamuoyunda soru işaretleri bırakmaya çalışan sırtlanlara iğrenç bir çıkarcılıkla malzeme vermekte, rezil dedikodulardan yararlanmayı kar bellemektedir. Politika kulvarına ve medyaya FETÖ militanları tarafından serpilmiş entrika yemlerinin ardından giden bilumum MHP muarızı sırtlanlarına üzülecekleri ve kahrolacakları bir haber vermek istiyoruz. Üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tedavisi tamamlanmış ve an itibarıyla Genel Merkezimizde mesaisine başlamıştır" ifadelerini kullandı.

MHP Lideri'yle ilgili durum neydi?

Bahçeli, rahatsızlığı nedeniyle TBMM'nin 1 Ekim'deki yasama yılı resmi açılışına katılamamıştı. Bu durum Bahçeli'nin sağlık durumunun hayati risk içerdiği gibi iddiaları tetiklemişti. MHP cephesiyse, Bahçeli'nin doktor tavsiyesi uyarınca evinde dinlendiğini vurgulayan açıklamalar yapmıştı. Bahçeli'nin 3 Ekim'de Bilkent semtindeki Ankara Şehir Hastanesi'de kontrole gitmesi pek çok iddiayı gündeme getirdi. Ancak Bahçeli, ertesi gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sert çıkışıyla gündeme geldi. Kılıçdaroğlu'nun yargılanması yönünde 4 Ekim'deki yazılı açıklamasıyla evden çalışmaya devam ettiği vurgulanan Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, zaman zaman Twitter aracılığıyla sert ifadelerle iddiaları yalanladı.

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