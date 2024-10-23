MHP liderinin 'Abdullah Öcalan' çağrısı gündem olmuştu! PKK elebaşının kardeşi Mehmet Öcalan Bahçeli'ye yanıt verdi: Zannederim bir hesabı var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayla, ülke gündemini bir anda değiştirdi. Bahçeli, konuşmasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan için, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklamalarında bulunmuştu.

PKK ELEBAŞININ KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA

Bahçeli'nin bu açıklamasının hemen ardından birçok açıklama geldi. MHP liderinin açıklamaları yeni bir tartışma konusu olurken, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan da konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

"BAHÇELİ'NİN BİR HESABI VAR"

Odatv'ye açıklamalarda bulunan Öcalan, "Valla konuşmalar samimi, yani eğer bu bir girişimse, zannederim Bahçeli'nin bir hesabı var. Umarım ki herkes bu hesaptan faydalanır" dedi.

"KİMSE KİMSEYİ ALDATMASIN"

Öcalan’ın avukatlarının her hafta görüş talebini ilettiklerini söyleyen Mehmet Öcalan’ın Bahçeli’nin iki haftadır bu konuyu gündeme taşıdığını hatırlattı. Öcalan, "İki hafta üst üste Devlet Bahçeli bu konuyu ortaya atıyor. Bunu bilemiyorum, bir adımdır. Ne şekilde şekillenecekse, bilemiyorum. Umarız ki güzel şekilde olur. Evet konuşuyor Bahçeli, doğrudur konuşması. Ama 4 senedir Abdullah Öcalan'dan bir ses çıkamıyor, tecritte. Avukatlarıyla her taraf kesilmiştir. Bilmiyorum belki adada konuşuyor. Bilemiyoruz. Umarım herkes için güzel bir şeyler olabilir. Kimse kimseyi aldatmasın. Demokratik şekilde güzel bir barış olsa biz de buna seviniriz. Neyin ne olacağı belirsiz. Umarım ki güzel olur" ifadelerini kullandı.

"TEK TARAFLI OLURSA ZOR OLUR"

Öte yandan Öcalan kendisine yöneltilen, "Abdullah Öcalan ile görüşmeniz halinde Bahçeli’nin çağrısına olumlu mu olumsuz mu yanıt vermesini isterdiniz?" sorusuna "Eğer toplum için bir katkısı varsa olumlu olur. Olumsuzunu düşünmeyiz. İnsanlar ölmesin, kan akmasın. Buna zaten geçmişte de karşıydık, şimdi de karşıyız. Demokratik bir barış olacaksa... Ama tek taraflı olursa zor olur" şeklinde yanıt verdi.

BAHÇELİ, GRUP TOPLANTISINDA NE DEDİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü Grup Toplantısı'nda terör örgütü PKK elebaşı Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.