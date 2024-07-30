MHP'lilerin topa tuttuğu Alparslan Türkeş ateş püskürdü: Hepsi 30 yıldır soy ismimin ekmeğini yiyor! Gansterliği size o mu öğretti?

MHP'nin üst düzey isimleri bir süredir Osman Kavala çıkışı nedeniyle AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'i adeta topa tutuyor. Halk TV programcısı İsmail Saymaz'a konuşan Türkeş, MHP'lilerin bu çıkışlarına yanıt verdi.

OSMAN KAVALA ZİYARETİ MHP'LİLERİ KIZDIRDI

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu da olan Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'yı ziyaret edeceğini açıklamış, Adalet Bakanlığından görüşme için onay aldığını da duyurmuştu.

MHP'Lİ ATAMAN: "TÜRKEŞ SOYADINA YAKIŞMAYAN DURUŞSUZLUĞU İLE TANIDIĞIMIZ TUĞRUL BEY"

Sosyal medyadan Türkeş'e ateş püsküren MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Soy ismini taşımayı beceremeyen, Türkeş soyadına yakışmayan duruşsuzluğu ile tanıdığımız Tuğrul bey şimdi de Sorosçu Kavala’ya el uzatmış, suçu kesinleşmiş bir haine sahip çıkmayı kendine vazife edinerek Türk yargısını hedef almıştır" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKEŞ'TEN YANIT GELDİ: NEDEN HAKARET ETMEDEN TARTIŞAMIYORLAR, ANLAMIYORUM

MHP'lilerden gelen eleştiriler hakkında Halk TV programcısı İsmail Saymaz'a konuşan Türkeş "Çok merak ediyorum, neden hakaret etmeden düzgün bir tartışmanın tarafı olamıyorlar. Bunca hakarete ne gerek var, onu anlamıyorum" dedi. Saymaz ile Türkeş arasındaki diyalog devamında şöyle gelişti:

"HEM BENİ MHP'DE İSTEMİYORLAR HEM DE BAŞKA PARTİDEKİ FAALİYETLERİMDEN RAHATSIZ OLUYORLAR"

Saymaz: Neden sizce?

Türkeş: 2015 yılında anayasal görev olan seçim hükümetine girdiğim için hukuksuz şekilde beni MHP'den ihraç ettiler. Seçim sonrası AK Parti'de yer alınca bununla ilgilide hakaret ettiler. Hem ihraç ettikleri ve partilerinde bulunmasını arzu etmedikleri bir şahsın başka bir partideki faaliyeti onları niye bu kadar ilgilendiriyor? Niye bu kadar rahatsız ediyor, bunu anlamak mümkün değil.

"HEPSİ 30 YILDIR SOY İSMİMDEN EKMEK YİYOR"

Saymaz: Acaba size yönelik böyle bir üsluba başvurulmasının sebebi soy isminiz olabilir mi? Alparslan Türkeş'in oğlu olmanız mı?

Türkeş: Soy ismim onları niye rahatsız etsin ki? Onlar ondan geçiniyorlar. 30 Yıldır soy ismimden ekmek yiyor hepsi. Sonra da Türkgün gazetesinde Türkeş'in çocuklarına saldırıyorlar. 30 yıldır mirasını yedikleri Türkeş'in kendi çocuklarını yetiştiremediğini her fırsatta ifade ediyor.

"GANGSTERLİĞİ SİZE TÜRKEŞ Mİ ÖĞRETTİ?"

Bunu kabul etmem mümkün değil de, bir an için doğru kabul etsek, kendi evindeki çocuğu yetiştirememiş Türkeş'in dağdaki çobanı adam ettiğini nasıl iddia ediyorlar o zaman? Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?

"SANA GÜMÜŞ MERMİ HAZIRLADIM, SENİ MERMİ MANYAĞI YAPACAĞIM"

Türkeş, Saymaz'a ayrıca, Kavala’yı ziyaret edeceğini açıklamasının ardından sosyal medyadan tehditler aldığını ve MHP’li olduğunu söyleyen bazı kişilerin “Sana gümüş mermi hazırladım, seni mermi manyağı yapacağım" dediğini belirtti, "30 yıldır tehdit ediliyorum korkmam" diye ekledi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır