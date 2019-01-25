MHP Manisa'da deprem! İl başkanı görevden alındı, teşkilat kapatıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Manisa il teşkilatının geçici olarak kapatıldığını bildirdi.
Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ün görevden alındığını belirterek, Manisa il teşkilatının da geçici olarak kapatıldığını ve yeni il teşkilatının gelecek hafta kurulacağını kaydetti.
AA
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