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MHP Manisa'da deprem! İl başkanı görevden alındı, teşkilat kapatıldı

SEÇİM HABERLERİ  | 25.01.2019 14:54 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alındı. Son dakika habere göre, Manisa İl Teşkilatı geçici olarak kapatıldı.

MHP Manisa'da deprem! İl başkanı görevden alındı, teşkilat kapatıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Manisa il teşkilatının geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ün görevden alındığını belirterek, Manisa il teşkilatının da geçici olarak kapatıldığını ve yeni il teşkilatının gelecek hafta kurulacağını kaydetti.

AA

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yerel seçim seçim sonuçları seçim 2019 Manisa MHP erkan öztürk

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Birileri şu chpyide kapatıp bir daha açmasa keşke, para yemekten başka bir işe yaramıyorlar!
Manisa MHP nin kalesidir hicbirsey olmaz Koca Reis in bir bildiği vardır.
Evet beyler,yuvaya (DP=Dyp-Anap) dönün.O kadar dedik,gitmeyin bir yerlere ama birçoğu dinlemedi,sağa sola gitti,şimdilerde de istifa ediyorlar!
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