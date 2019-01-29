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MHP, Manisa il teşkilatını geçici olarak kapattı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 10:59 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın: - "Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alınmış, Manisa il teşkilatı geçici olarak kapatılmıştır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Manisa il teşkilatının geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ün görevden alındığını belirterek, Manisa il teşkilatının da geçici olarak kapatıldığını ve yeni il teşkilatının gelecek hafta kurulacağını kaydetti.

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Görevden Alma manisa teşkilatı MHP

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