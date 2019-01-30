HABER

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Devlet Bahçeli duyurdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 14:47 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın "istifa edeceğim" sözleriyle ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklama geldi. "Faziletli, erdemli bir davranıştır" diyen Bahçeli, Yıldırım'ın ardından AK Parti'nin açıklayacağı Meclis Başkanı adayını destekleyeceklerini duyurdu.

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Devlet Bahçeli duyurdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

Yaklaşık 61 gün sonra Türkiye önemli bir seçim gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ninin uygulanabilirliğini kalıcı kılmak açısından bu seçim farklı bir önem taşıyor. Cumhur İttifakı ile AK Parti ve MHP gönül birliğini devam ettirmektedir.

Videoyu Oynat
Sayın Meclis Başkanımız Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştur. Adaylık süreci daha kesinleşmeden bazı kesimler adayı yıpratmak için bazı söylemlerde bulunmuştur. Sayın Binali Yıldırım, ayın 18'inde adaylık başvurusu kesinleştiğinde istifa edeceğini açıkladı. Çok sağlıklı bir görüş ortaya koydu. Faziletli, erdemli bir davranıştır.

Geçmişte Binali Yıldırım, Meclis Başkanı adayı olduğunda destek vermiştik şimdi de Binali Yıldırım'ın ardından AK Parti'nin açıklayacağı Meclis Başkanı adayına desteğimiz devam edecek.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
Destici'den Tunç Soyer yorumu: CHP, bu kararıyla herkesi incittiDestici'den Tunç Soyer yorumu: CHP, bu kararıyla herkesi incitti
Mahir Ünal: Sadece AK Parti adayları tanıtılacakMahir Ünal: Sadece AK Parti adayları tanıtılacak
Anahtar Kelimeler:
MHP TBMM meclis başkanı Devlet Bahçeli ak parti binali yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.