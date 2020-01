MHP Milletvekili 5 kanun teklifi, 29 soru önergesi verdi

Araştırma önergeleri MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan araştırma önergeleri ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Taşdoğan, "Muş ilinde yaşanan sosyoekonomik sorunların nedenlerinin tespit edilerek bunlara ilişkin çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge, Antep fıstığı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge, DMD hastalarının yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge, başta Gaziantep’te faaliyet gösterenler olmak üzere yerel basının sorunlarının incelenerek sorunlara karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge, 26 milletvekilinin imzasıyla Gaziantep’teki her türlü ulaşım sorununun incelenerek tespit edilen sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge ve 21 milletvekilinin imzasıyla başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının intihar vakaları ile ilgili sebeplerin araştırılması amacıyla bir meclis araştırması açılmasına ilişkin araştırma önergesi verilmesine ilişkin çalışmalar yaptık” ifadelerine yer verdi.

Taşdoğan, Genel Kurul’da pek çok konuda konuşma yaptı

Son olarak TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmalara da değinen MHP Milletvekili Taşdoğan, “Kadrolu öğretmenlerde olduğu gibi sözleşmeli öğretmenlere de başarı, üstün başarı belgesi ve ödül verilmesi hususunu dile getirdik. Kamuda görev yapan yardımcı hizmetler sınıfı personelinin sıkıntılarını dile getirdik. Maarif müfettişlerinin görev tanımlarının yapılması ve mağduriyetlerinin giderilmesi hususunu dile getirdik. Meslek liselerimizin sağlık bölümlerinden mezun olan hemşire yardımcısı ve ebe yardımcılarının mağduriyetlerini dile getirdik ve kadroya alınmaları için çağrıda bulunduk. Sağlık çalışanlarının tek statüde istihdam edilmesi konusunu dile getirdik. Sağlık sektöründe çalışan HBYS personelinin sürekli işçi kadrosuna alınmasıyla ilgili sıkıntılarını dile getirdik. Sözleşmeli öğretmenlerin özür grubu tayinlerinin önündeki engelin kaldırılması için talebimizi sunduk. Şehit edilen eğitimcilerimizi, sağlık personellerimizi, polisimizi ve Mehmetçiğimizi unutmadık. Ücretli öğretmenlerin ek derslerini dile getirdik. Ülkemizin tanıtımında büyük katkıları olan milli sporcularımızın öğretmenliğe atanırken yaşadıkları sıkıntıları dile getirip çözüm bulunması için talepte bulunduk. Diyabet hastalarının sorunlarını dile getirdik. DMD hastalarının sorunlarını dile getirdik. DMD’li bireylerin hayat ve bakım kalitesinin yükseltilmesi için acilen çalışma yapılmasını talep ettik. Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti konusunu gündeme getirdik. Milliyetçi Hareket Partisi’nin seçim beyannamesinde bulunan sağlık başlığı altındaki sorunları ve çözüm önerilerini ifade ettik. Sağlık Bakanlığının bütçesi üzerinde MHP Grubu adına söz aldık. Sağlık çalışanlarımızın beklentilerini dile getirdik. Sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti önlemek adına ’Sağlıkta Şiddeti Önleme Daire Başkanlığı’ kurulması teklifimizi sunduk. Antep fıstığına destek talebimizi yeniledik. Antep fıstığının sorunlarını dile getirip kilogram başına prim desteği talebinde bulunduk. Gazi şehrimize 4. üniversite olarak Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kurulmasıyla ve kurulmasının tamamlanmasıyla Türk-İslam medeniyetine büyük katkılar yapacağına olan inancımızı dile getirdik. Gaziantep kültür turizmini canlandırma konusundaki beklentilerimizi dile getirdik. Gaziantep kültürel mirasını Gazianteplinin beklentilerini Gazi Meclise sunduk. Gaziantep Organize Sanayi Bölgemizin içerisinden geçen Samözü Deresi’nde dere ıslahı çalışmaları yapılması hususunu dile getirdik. Gaziantep savunmasında büyük yararlıklar gösteren Tüfekçi Yusuf’u sanayici örneği olarak yüce Meclis’e anlattık. Gaziantep turizmini gündeme getirdik. Gaziantep’in trafik sorunlarını dile getirdik. Gaziantep’in Türkiye ihracatına yaptığı katkıyı anlattık. Gaziantep’teki su fiyatlarına indirim yapılması hususunu dile getirdik. Gaziantep’in sanayisinin geniş üretim portföyüyle imkan verildiğinde savunma sanayisine yerli üretim damgasını vuracağına yönelik düşüncelerimizi ifade ettik. Gaziantep-Nizip, Gaziantep-Oğuzeli ve Gaziantep-Sakçagözü-Nurdağı kara yolu yapımlarının bir an önce bitirilmesi hususunu dile getirdik. Gaziantep’te hava kirliliği sorunlarını dile getirdik. Türkiye’mizin her yerindeki öğrenci ve velilerimizi gazi şehrimizdeki üniversitelerimizi tercih etmeye davet ettik. Türkiye’nin ihracatında 5. sırada yer alan Gaziantep iline uçak seferlerinin yetersizliğine ve bilet fiyatlarının yüksek olduğuna ilişkin açıklama yaptık. Tarımsal üretimin artırılması ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması gerektiğine ilişkin açıklama yaptık. Suriyeli sığınmacıların oluşturulan güvenli bölgeyle vatanlarına dönebileceklerine ilişkin gündem dışı konuşma yaptık. Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle Gaziantep sanayisinin Türk savunma sistemine yapacağı katkıyı hatırlattık. Kripto paraların ülkemiz ekonomisine yapacağı zararları dile getirdik. Sanayicilerimizin sorunlarını dile getirdik. Acil Sağlık Hizmetleri personelinin sorunlarını dile getirip, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’nı kutladık. Antep fıstığının özel ürün kapsamında desteklenmesi gerektiğini dile getirdik. Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerine partimiz grubu adına konuşup, sağlık sorunlarımız ve sağlık personellerinin sorunlarını hatırlattık. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin ’Aktarma, ekleme, devir ve iptal işlemleri’ başlıklı 6. maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldık. Bu vesileyle Gaziantep’in çeşitli sorunlarını dile getirdik. Yerli ve milli ilacın önemi üzerine konuştuk” diyerek sözlerine son verdi.