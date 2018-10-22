MHP milletvekili Cemal Enginyurt'tan olay yaratacak ittifak mesajı

Sosyal medya hesabından Çelik’e tepki gösteren Enginyurt, AK Parti’nin MHP’yi ve MHP’lileri görmezden geldiğini belirterek “Sevsinler böyle ittifakı” şeklinde paylaşımda bulundu.
Enginyurt’un paylaşımı şöyle: MHP mensubu olanları İş Kura bile başlatma. Ülkücü Öğretmenden İlkokul Müdürü yapma. Bürokraside MHP düşmanlığı devam etsin. MHP’nin her teklifine çemkirerek tepki göster. Andımız serbest kaldı diye Danıştay’a diklen. Sonra aman İttifakı bozma de. Sevsinler böyle ittifakı.
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