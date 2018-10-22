HABER

MHP milletvekili Cemal Enginyurt'tan olay yaratacak ittifak mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2018 19:59 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Devlet Bahçeli'ye yönelik "Açıklamalarını yanlış ve nezaketten uzak buluyoruz. Tekrarlanmamalı" şeklindeki sözlerine MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan yanıt geldi.

MHP milletvekili Cemal Enginyurt'tan olay yaratacak ittifak mesajı

Sosyal medya hesabından Çelik’e tepki gösteren Enginyurt, AK Parti’nin MHP’yi ve MHP’lileri görmezden geldiğini belirterek “Sevsinler böyle ittifakı” şeklinde paylaşımda bulundu.

Enginyurt’un paylaşımı şöyle: MHP mensubu olanları İş Kura bile başlatma. Ülkücü Öğretmenden İlkokul Müdürü yapma. Bürokraside MHP düşmanlığı devam etsin. MHP’nin her teklifine çemkirerek tepki göster. Andımız serbest kaldı diye Danıştay’a diklen. Sonra aman İttifakı bozma de. Sevsinler böyle ittifakı.

enginyurt


PARTNER9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu
AK Parti-MHP gerilimi tırmanıyor! Çok sert yanıtAK Parti-MHP gerilimi tırmanıyor! Çok sert yanıt
CHP'li Öztrak: Hukuk varsa Andımız yeniden okutulmaya başlanacakCHP'li Öztrak: Hukuk varsa Andımız yeniden okutulmaya başlanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP ak parti cemal enginyurt ittifak MHP milletvekili Cemal Enginyurt

En Çok Okunan Haberler

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'dan kritik uyarı: Sıcaklık 12 derece birden...

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'dan kritik uyarı: Sıcaklık 12 derece birden...

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Araç Sultangazi'de bulundu

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Araç Sultangazi'de bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Okuyucu Yorumları 2 yorum
.. BU ÜLKEYİ KİM KURDU... TÜRKLER... BU IRKÇILIK DEĞİLDİR... ALMANYADA O KADAR İNSANIMIZ VAR.. ALMANYADA... BİR DEĞİŞİKLİK VARMI... ? BİR ÜLKEYİ KİMLER... KURDUYSA... HERKES İTAAT ETMEK ZORUNDADIR.. AZINLIKLAR UYMAK ZORUNDADIR DEVLET YAPISINA... UFAK. AZINLIKLARDAN BİLE SÖZ EDERSENİZ ? BU BAŞINIZA HER ZAMAN İŞ AÇAR... LAZ, ÇERKEZ, GÜRCÜ...NÜFUS ORANI KAÇDIR... ? BU LAFIZLARI KULLANMAYIN DEDİK SİZE... KİMSENİN KİMSEYİ.. KÜÇÜMSEDİĞİ YOK... BU ÜLKENİN TEMELİ.. BELLİ.. O KADAR...
02.06.2015 de Elazığ Meydanından Tayyip Beye Sorularım Olacak, İmralı canisiyle mektuplaştın mı? Öcalan canisinin İmralı Adası’ndan günü birlik giriş-çıkışlarına onay verdin mi? Ve şahsen temas kurdun mu? Kandil’deki PKK’lılara dinlenmesin diyerek kriptolu telefon gönderdin mi? Dedikten Sonra; 24.06.2018 de Tayyip Beyi Cumhurbaşkanı Adayı Göstereceksin + AKP ile İttifak Yapacaksın. Bu Nedenle Tayyip Beyi Bırakamaz ve AKP den İTTİFAK tan VAZ GEÇEMEZ. Sebebini Bilmiyorum Ama Devlet Bey Bu Sorularına Rağmen Tayyip beyi Desteklediğine Göre ÇEKİNDİĞİ BİR ŞEY VAR. AKP + MHP İTTİFAK BİTMEZ.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti-MHP gerilimi tırmanıyor! Çok sert yanıt

AK Parti-MHP gerilimi tırmanıyor! Çok sert yanıt

İbrahim Kalın'dan af tartışmasına ilişkin açıklama

İbrahim Kalın'dan af tartışmasına ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Belki de ana muhalefetin sonu olacak

Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Belki de ana muhalefetin sonu olacak

MHP'li Enginyurt: AK Parti'nin İstanbul adayı Numan Kurtulmuş

MHP'li Enginyurt: AK Parti'nin İstanbul adayı Numan Kurtulmuş

CHP'li Gürsel Tekin Devlet Bahçeli'den destek istedi: Sizden rica ediyorum...

CHP'li Gürsel Tekin Devlet Bahçeli'den destek istedi: Sizden rica ediyorum...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.