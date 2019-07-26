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MHP Milletvekili Karadağ’dan ‘vize’ açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2019 00:05 | Son Güncelleme

MHP Milletvekili Yaşar Karadağ, “İki Devlet Bir Millet’e yakışır bir şekilde kardeş iki ülke arasındaki vize uygulaması 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle kaldırılıyor.

MHP Milletvekili Karadağ’dan ‘vize’ açıklaması

MHP Milletvekili Yaşar Karadağ, “İki Devlet Bir Millet’e yakışır bir şekilde kardeş iki ülke arasındaki vize uygulaması 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle kaldırılıyor. Bu Azerbaycan ile ilişkilerimizin en üst düzeylere geldiğinin kanıtı niteliğindedir” dedi.

Iğdır MHP Milletvekili Yaşar Karadağ, Azerbaycan’ın Türkiye’ye uygulanan vizenin kaldırılması konusunda değerlendirmelerde bulundu. MHP Milletvekili Kaaradağ, “İki Devlet Bir Millet" olarak nitelendirilen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gün geçtikçe daha da arttığına değinerek, Azerbaycan ile Türkiye’nin tarihi, kültürü, kökeni aynı millete mensup iki ülke olduğunu, ayrı gayrılarının olmadığını, bu bağlamda vize uygulamasına son verilerek, iki ülke arasındaki serbest dolaşım olanağı sağlanmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

“Milletimize hayırlı olsun”
Karadağ, şunları kaydetti:
“Gerek TBMM Genel Kurulunda, gerek Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile birebir görüşmemde, gerek Azerbaycan Dostluk Grubu üyesi olarak katıldığım Bakü Bölgesel İşbirliği ve Güvenlik Konferansı toplantısında, gerekse TÜRKPA üyesi olarak katıldığım tüm platformlarda bizzat dile getirdiğim ve üzerinde durduğum, Azerbaycan-Türkiye arasındaki vize uygulamasının kaldırılmasına yönelik çalışmalarımız nihayet meyvesini verdi. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, merakla beklenen müjdeyi bugün duyurdu. ‘İki Devlet Bir Millet’e yakışır bir şekilde kardeş iki ülke arasındaki vize uygulaması 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle kaldırılıyor. Bu Azerbaycan ile ilişkilerimizin en üst düzeylere geldiğinin kanıtı niteliğindedir. Milletimize hayırlı olsun.”

MHP Milletvekili Karadağ’dan ‘vize’ açıklaması

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