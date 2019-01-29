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MHP Milletvekili Sert ile AK Parti seçmeni arasında ilginç diyalog

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 19:02 | Son Güncelleme

Adıyaman’da AK Parti seçmeniyle ilginç bir diyaloğa giren MHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Sert, “Zillet ittifakını 31 Mart günü sandığa gömeceğiz” dedi.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Mehmet Sert, MHP Adıyaman Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem’e destek için Adıyaman’da esnafı ziyaret etti.

MHP Milletvekili Sert ile AK Parti seçmeni arasında ilginç diyalog

Adıyaman’da AK Parti seçmeniyle ilginç bir diyaloğa giren MHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Sert, “Zillet ittifakını 31 Mart günü sandığa gömeceğiz” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Mehmet Sert, MHP Adıyaman Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem’e destek için Adıyaman’da esnafı ziyaret etti. İl Başkanı Hüseyin Özgün ve Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem ve partililer ile birlikte esnafı ziyaret ederek MHP’ye destek isteyen Gaziantep Milletvekili Mehmet Sert ile vatandaşlar arasında samimi konuşmalar geçti. El arabası üzerinde meyve sebze satışı yapan bir kişi ile MHP milletvekili arasında ilginç bir diyalog yaşandı. MHP’ye oy isteyen Milletvekili Mehmet Sert’e, “Ben oyumu AK Parti’ye vereceğim” diyen vatandaş arasında oy pazarlığı yaşandı. “Bu sefer bize oy ver” diyen MHP Milletvekili Mehmet Sert’e 3 oyu olduğunu söyleyen vatandaş “Ben oyumu Tayyip Babaya vereceğim” dedi.
MHP Milletvekili Sert, Cumhur İttifakı olduğunu belirterek, “Üç oyun 2’sini bize, 1’ini AK Parti’ye ver” diyerek elini tuttuğu vatandaştan oy sözü aldıktan sonra bıraktı.
Adıyaman Ulu Cami yakınlarındaki esnafı gezen Sert, “Beka için milli karar, cumhur için istikrar” diyerek yollara düştüklerini belirtti. Mehmet Sert, “Milliyetçi Hareket Partisinin üretken belediyecilik anlayışını, halka hizmetin Hakka hizmet olduğu belediyecilik anlayışı, belediyenin garip gurebanın, fakir fukaranın elinden tutacağı, gönüllere gireceği bir alan olduğunu, bu hizmeti yapabileceğine inanıyor ve güveniyoruz. Bu nedenle Adıyamanlı hemşehrilerimizden başkanımıza destek istiyoruz. Memleketimizin beka sorunu yaşadığı bu günlerde Adıyaman’da Cumhur İttifakı çerçevesinde, MHP’nin adayı Rıfat Erdem inşallah başarılı olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’de şer odaklarının bir araya geldiği, adına ‘zillet ittifakı’ dediğimiz ittifakı 31 Mart günü sandığa gömecektir” diye konuştu.

MHP Milletvekili Sert ile AK Parti seçmeni arasında ilginç diyalog

MHP Milletvekili Sert ile AK Parti seçmeni arasında ilginç diyalog

MHP Milletvekili Sert ile AK Parti seçmeni arasında ilginç diyalog

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