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MHP Milletvekili Taşdoğan’ın acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 15:07 | Son Güncelleme

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan’ın babası İbrahim Taşdoğan hayatını kaybetti.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan’ın babası İbrahim Taşdoğan hayatını kaybetti. Taşdoğan, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan’ın babası 77 yaşındaki İbrahim Taşdoğan, bu sabah tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Merhum İbrahim Taşdoğan’ın cenazesi Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagöz Mahallesi Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle kabristanlığında defnedildi.
Cenazeye Gaziantep Valisi Davut Gül, İl jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, ilçe protokolü, siyasetçiler ve sevenleri katıldı.

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