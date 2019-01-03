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MHP MYK seçim gündemiyle toplanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.01.2019 14:02 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MYK'yi 9 Ocak'ta seçim gündemiyle toplayacak - Toplantıda seçim çalışmaları masaya yatırılacak, Cumhur İttifakı'nın ruhuna aykırı davranılmaması ve ittifakı zedeleyici söylemlerden kaçınılması konusundaki hassasiyetlere vurgu yapılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) 9 Ocak'ta seçim gündemiyle toplayacak.

Teşkilat bazında, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçime yoğunlaşan MHP'de, Başkanlık Divanı ve MYK çalışmalarına hız verildi.

MHP Lideri Bahçeli, bu çerçevede dün parti genel merkezinde Başkanlık Divanını topladı. Bu yılın ilk Divan Toplantısı'nda, partinin yerel seçime ilişkin çalışmaları değerlendirildi.

Bahçeli, 9 Ocak Çarşamba günü de MYK üyeleriyle bir araya gelecek. Seçime hazırlık çalışmalarının masaya yatırılacağı toplantıda, Cumhur İttifakı'nın ruhuna aykırı davranılmaması ve ittifakı zedeleyici söylemlerden kaçınılması konusundaki hassasiyetlere vurgu yapılacak.

Devlet Bahçeli, MYK'nin ardından aynı gündemle il başkanlarıyla da bir araya gelecek.

MHP, şu ana kadar 3'ü büyükşehir, 46'sı il, 602'si de ilçe ve belde olmak üzere toplam 651 adayı açıkladı. Partide, seçime ilişkin kampanya kapsamında seçim müzik ve sloganlarını belirleme çalışmaları da sürüyor.

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