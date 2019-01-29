MHP, Nevşehir tarihinin ilk kadın adayını tanıttı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Nevşehir İl Başkanlığı tarafından belediye başkan aday tanıtım programında, Nevşehir’in ilk kadın belediye başkan adayı tanıtıldı.

MHP Nevşehir İl Başkanlığı tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde belediye başkan adaylarını tanıtma programı düzenlendi. Düzenlenen aday tanıtım programına MHP İl Başkanı İlhan Kaya, MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale milletvekili Halil Öztürk, MHP MKYK üyesi Mehmet Varol, MHP Merkez İlçe Başkanı Gökhan Göğdemir, MHP Kadın Kolları Başkanı Yıldız Gürbüz, MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç, ilçe ve belde belediye başkanları, ilçe ve belde belediye başkan adayları ile çok sayıda partili katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken açılış konuşmasını yapan MHP İl Başkanı İlhan Kaya, "Nevşehir’de MHP olarak Cumhur ittifakına bağlılığımızı 24 Haziran’da olduğu gibi bu seçimde de göstereceğiz" dedi. MHP İl Başkanı İlhan Kaya, "31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri için belirlemiş olduğumuz millet ve ülkü sevdası pırıl pırıl 23 adayımızı halkımızın ve sizlerin karşısına çıkartmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Aday belirleme sürecinde yoğun mesailer harcayarak Nevşehir’imize en çok hizmet edebilecek ve kamuoyundan rağbet görecek isimleri aday gösterdik ve başarılı olduk. Bu çerçevede aday adaylığı yapmış olan dava arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Genel Başkanımızın bekamız açısından oldukça önem verdiği yerel seçimler Cumhur ittifakına yakışır şekilde icra edilecektir. Nevşehir’de MHP olarak Cumhur ittifakına bağlılığımızı 24 Haziran’da olduğu gibi bu seçimde de göstereceğiz. İnanıyorum ki bu seçim MHP’nin yüksek başarılar elde edeceği bir seçim olacaktır” dedi.

MHP Genel Merkezi Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale milletvekili Halil Öztürk de konuşmasında, "CHP, İP, FETÖ ve PKK’nın uzantıları ve birçok terör örgütü içerideki hain işbirlikçileri marifetiyle Türkiye’yi dize getirmeye çalışıyorlar" dedi. Öztürk, “Bu salonda bulunan ülküdaşlarımız ve bu salonda olmayan milyonlarca ülküdaşlarımız sayesinde MHP’nin dış mihrak saldırılarını def etmek bizim için bir görevdir bizim için bir onurdur. Bugün CHP, İP, FETÖ ve PKK’nın uzantıları ve birçok terör örgütü içerideki hain işbirlikçileri marifetiyle Türkiye’yi dize getirmeye çalışıyorlar. Bugün az evvel saydığım siyasi partiler ve terör örgütü mensupları 31 Mart’a giden süreçte Türkiye’yi ve Türkiye’deki siyasi manevralarıyla bazı oyunlar bazı tezgahlar kurmaya çalışıyorlar. Ama bizler nu konularda uyanık olduğumuz için 31 Mart’ın sonuçlarını manipüle etmeye dönük eylem ve söylemlere itibar etmeyeceğiz. Demokrasi dışına çıkmayacağız. Demokrasi içerisinde bu seçimi alacağız” diye konuştu.

MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç ise 31 Mart seçimlerinin ardından onun bunun değil 107 bin kişinin belediye başkanı olacağım dedi. Kılıç, “Pek çoğunuz ile göz aşinalığımız var. Ama inşallah bundan sonra her zaman belediyemizin kapısı sizlere açık olacak. Günün 24 saati, haftanın 7 günün yılın 365 günü sizlerle birlikte Nevşehir’i birlikte yöneteceğiz. Şeffaf bir yönetim anlayışıyla, adil bir yönetim anlayışıyla onun bunun belediye başkanı değil 107 binin belediye başkanı olmaya adayız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ise MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Kırıkkale milletvekili Halil Öztürk, MKYK üyesi Mehmet Varol ilçe, belde ve Nevşehir tarihinin ilk kadın belediye başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç’ı kamuoyuna tanıttı.

