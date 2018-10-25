MHP'nin adayı Melih Gökçek mi? Yerel seçim öncesi Ankara muamması

MHP Genel Merkezi’nin başkente aday olarak eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i düşündüğü siyasi kulislere yansıdı. Gökçek ile henüz bir görüşme yapılmazken, sadece isminin Genel Merkez’de müzakere edildiği öğrenildi.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında “MHP olarak vatanını, devletini, bayrağını, ülkesini seven her toplumun ferdine MHP’nin kapısının sonuna kadar açık olduğunu liderimiz Bahçeli açıkça ilan etmişti. Melih Gökçek de bu ülkeye ve özellikle Ankara’ya 25 yıl hizmet etmiş bir siyasetçidir. Eğer aday olursa kabulümüzdür, olmasa da saygıyla karşılanır” dedi.

Radyo canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise “Melih Gökçek Bey ile görüştüm. ‘Yapılmış resmi bir teklif yok. Ben AK Partiliyim’ dedi. Melih Bey, bir ekoldür. Kimse emeklerini inkar edemez” diye konuştu. Özhaseki, “Bu ayın başında aday müracaatlarını almaya başlayabiliriz. İlgili arkadaşlarımız çalışıyor” dedi.

