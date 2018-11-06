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MHP'nin adayı Nuri Alço mu?

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2018 10:08 | Son Güncelleme

Türk sinemasının ünlü isimlerinden Nuri Alço, siyasete atılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Alço, "Siyaseti de düşünmüyorum. Sanatçının siyaseti olmaz. Sanatçı her zaman halkın içindedir" ifadesini kullandı.

MHP'nin adayı Nuri Alço mu?

Yaklaşan 2019 yerel seçimleri için geri sayım sürerken partilerde de her geçen gün yeni isimler ortaya atılıyor. Canlandırdığı kötü adam rolüyle Türk sinemasının hafızalarda yer edinen isimleri arasına giren usta oyuncu Nuri Alço'nun, MHP Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile görüşmesinin ardından Alço’nun MHP’den aday gösterileceği iddia edilmişti.

"SANATÇININ SİYASETİ OLMAZ"

Ortaya atılan iddiaların üzerine İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Nuri Alço, söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Alço, "Öyle bir şey yok. Sadece Genel Başkan Yardımcısı benim Eskişehir’den dostum, hemşehrim, mahallemizin çocuğu. Onu ziyarete gittim. Arkadaşımız yani sadece, dostumuz. Herhangi bir farklı durum yok. Siyaseti de düşünmüyorum. Sanatçının siyaseti olmaz. Sanatçı her zaman halkın içindedir. Onun için öyle bir düşüncem yok" ifadelerini kullandı.

NURİ ALÇO KİMDİR?

Yeşilçam'da canlandırıdğı kötü adam karakterleri ile akıllarda kalan Nuri Alço, 1951 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Sinema kariyeri boyunca yaklaşık 300'e yakın filmde irili ufaklı rollerde yer alan Nuri Alço, ilkokul ve lise eğitimini doğduğu Eskişehir'de tamamlamasının ardından vatani görevini Erzincan ve Erzurum'da yaptı. Gençliğinde, Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol ile ilgilendi.

Askerliği bittikten sonra, bir bankada kredi istihbarat servisinde şef olarak çalışan Nuri Alço, daha sonra büyük bir ilaç firmasında bölge temsilciliği görevini üstlendi. İş hayatını sürdürürken, Ses ve Hayat dergilerinin seçmelerine katılan Nuri Alço, dereceye girince işini bırakıp İstanbul'a yerleşme kararı aldı.

İstanbul'a gelince bir süre, Kelebek, Saklambaç ve Günaydın gazetelerindeki fotoromanlarda oynayan Nuri Alço, zamanla o dönemin birçok ünlü markasında mankenlik yapmaya başladı. 1977 sinema sektörüne adam atan Nuri Alço, ilk filmi olan "Ah Bu Ne Dünya"da Ünsal Emre ve Sevda Karaca ile birlikte rol aldı.

Yeşilçam'da oynadığı kötü adam karakterleri sayesinde büyük ün kazanan Nuri Alço bugüne kadar birçok film projesinde yer almıştır. Türk Sineması'nın unutulmaz isimlerinden olan Nuri Alço günümüzde, "gazoz" ile özdeşleşmiştir.

Hayatı boyunca bir evlilik yapan Nuri Alço'nun bu evliliği 1988 yılında bitmiş ve bir daha evlenmemiştir.

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Nuri Alço MHP yerel seçim seçim 2019

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Mükemmel Hahaha Partisi aday gösterebilir de, Milliyetci bir parti gösterir mi ? Bilemedim.
Eğer bu haber doğruysa, MHP kendisiyle çeliştiğini belgeliyordur. Bol bol gazoz içirir bundan sonra Nuri ALÇO MHP yönetimine...:))))
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