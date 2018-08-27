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MHP'nin af teklifi hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 04:16 | Son Güncelleme

MHP, af teklifini Meclis’e sunmaya hazırlanıyor. Teklif, terör, kadın cinayeti, çocuk istismarı gibi suçları kapsamıyor. Gözler Bahçeli’nin ziyaret ettiği Alaattin Çakıcı’ya çevrildi. Çakıcı 1995’te eski eşini öldürtmüştü. Ancak bu suça ilişkin cezasını tamamlayan Çakıcı’nın da aftan yararlanacağı düşünülüyor.

MHP'nin af teklifi hazır

MHP’nin, 24 Haziran seçimleri öncesinde suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı örneğinden yola çıkarak gündeme getirdiği ve seçim beyannamesindeki vaatleri arasında sıraladığı af yasa tasarısında son aşamaya gelindi. 8 maddeden oluşacağı ifade edilen af teklifine ilişkin yasa taslağının yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte Meclis’e sunulacağı açıklanırken, partinin hazırladığı yasa teklifinin ‘kısmi af’ şeklinde olacağı belirtiliyor. “Genel ve özel af” çıkarabilme yetkisi, anayasanın 87. maddesine göre TBMM’ye ait ve bunun için Meclis üye tam sayısının beşte 3 çoğunluğunun, yani 600 milletvekilinin 360’ının ‘evet’ oyu vermesi gerekiyor. MHP’nin bu nedenle genel ve özel affı içermeyen, kısmi af şeklinde hazırlanan teklif sunması bekleniyor.

SINIRLARI BAHÇELİ ÇİZDİ

Bunun için de Bahçeli’nin sınırlarını çizdiği tasarıda Türk Ceza Yasası’nda da yer bulan “tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek bir kişinin ölümüne sebebiyet vermek”, “üstsoy veya altsoydan birine, eş veya kardeşe karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, gebe olduğu bilinen kadına karşı, kan gütme ve töre saikiyle adam öldürmeye teşebbüs” suçları, kapsam dışı olacak. Yine terör örgütlerine üye olmakla suçlananlar, çocukları cinsel yönden istismar eden, çocukları kaçırıp kasten öldüren, kadınlara yönelik şiddet uygulayan ve ölüme sebebiyet veren kişiler de “ af kapsamı” dışında tutulacak.

CİNAYETE RAĞMEN

Teklifte “ceza indirimi, kısmi af ve ceza ertelemesi” gibi hükümlerin bulunduğu da belirtiliyor. Bazı suçlarda ise “kamu davası açılması hariç olmak üzere hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve davanın ertelenmesi” gibi düzenlemelerin yer alacağına dikkat çekiliyor.

Cumhuriyet'in haberine göre; MHP’nin hazırladığı yasa teklifinden “istemeyerek, kaza sonucu adam öldürme”, “borçlarından dolayı çek senet tahsilatını yapamayan”, “basit hırsızlık suçları”, “bir anlık öfkeyle adam yaralayan ancak bu suçundan dolayı pişman olan”, “trafik kazası sonucu istemeyerek ölüme veya yaralanmaya sebebiyet veren” kişilerin yararlanabileceği, bunların da kapsamının “sınırlı tutulacağı” belirtilirken, daha önce Genel Başkan Bahçeli’nin “ Af yetkisi bende olsaydı şimdiye kullanmıştım” dediği Alaattin Çakıcı’nın da aftan yararlanıp yararlanamayacağı parti yönetiminde tartışma konusu oldu.

Çakıcı, 1995 yılında eski eşi Uğur Kılıç’ı öldürttüğü iddiasıyla yargılanmış 11 yıl sonra verilen kararla önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ardından ‘ağır tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimi uygulanarak cezası 19 yıl 2 aya indirilmişti. MHP’nin af teklifinde kadınlara yönelik işlenen her türlü şiddet suçu kapsam dışı tutulsa da, MHP yönetimi, Çakıcı’nın bu suçtan dolayı infazını tamamladığını bu nedenle teklif yasalaşırsa aftan faydalanabileceğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli af teklifi Alaattin Çakıcı

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