MHP'nin af teklifi hazır

MHP’nin, 24 Haziran seçimleri öncesinde suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı örneğinden yola çıkarak gündeme getirdiği ve seçim beyannamesindeki vaatleri arasında sıraladığı af yasa tasarısında son aşamaya gelindi. 8 maddeden oluşacağı ifade edilen af teklifine ilişkin yasa taslağının yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte Meclis’e sunulacağı açıklanırken, partinin hazırladığı yasa teklifinin ‘kısmi af’ şeklinde olacağı belirtiliyor. “Genel ve özel af” çıkarabilme yetkisi, anayasanın 87. maddesine göre TBMM’ye ait ve bunun için Meclis üye tam sayısının beşte 3 çoğunluğunun, yani 600 milletvekilinin 360’ının ‘evet’ oyu vermesi gerekiyor. MHP’nin bu nedenle genel ve özel affı içermeyen, kısmi af şeklinde hazırlanan teklif sunması bekleniyor.

SINIRLARI BAHÇELİ ÇİZDİ

Bunun için de Bahçeli’nin sınırlarını çizdiği tasarıda Türk Ceza Yasası’nda da yer bulan “tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek bir kişinin ölümüne sebebiyet vermek”, “üstsoy veya altsoydan birine, eş veya kardeşe karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, gebe olduğu bilinen kadına karşı, kan gütme ve töre saikiyle adam öldürmeye teşebbüs” suçları, kapsam dışı olacak. Yine terör örgütlerine üye olmakla suçlananlar, çocukları cinsel yönden istismar eden, çocukları kaçırıp kasten öldüren, kadınlara yönelik şiddet uygulayan ve ölüme sebebiyet veren kişiler de “ af kapsamı” dışında tutulacak.