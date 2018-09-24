MHP'nin af teklifinden kimler yararlanacak?

MHP ’nin TBMM Başkanlığı’na sunması beklenen af yasa teklifinde yer alacağı söylenen ‘kapsam dışı suçlar’ arasında ortaya çıkan bir ayrıntı, tartışma yarattı. Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, önceki gün yaptığı açıklamada, “soykırım, insanlığa karşı suçlar, örgüt, kasten öldürme, kasten öldürmenin nitelikli halleri, insan üzerinde deney, organ doku ticareti, işkence, neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz, devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma, düşmanla işbirliği, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, devlete karşı savaşa tahrik” gibi suçların kapsam dışında kaldığına dikkat çekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, 24 Haziran seçimleri öncesinde af konusunda açıklamalar yapmış ve affın yasal çerçevesini “çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’liler, FETÖ’cüler hariç olmak üzere” şeklinde belirlemişti. MHP , af yasa teklifini seçim beyannamesine de taşımış ve seçimlerden hemen sonra da af yasa teklifine ilişkin çalışmalar yürütmeye başlamıştı.

CİNSİYET AYRIMI YOK

Teklifte yer alacak kapsam dışı suçlar arasında bir ayrıntı dikkat çekti. Tasarıda “Kadın katilleri” ifadesi yer almazken, bu durumun TCK’deki mevcut düzenlemelerden kaynaklandığı belirtildi. TCK’de cinayet suçu “adam öldürme ve kasten öldürme” olarak geçiyor. TCK’ye göre ayrıca “adam öldürmeye ilişkin cezalarda da kadın ve erkek farkı gözetilmiyor.” Bu nedenle de teklifin yasalaşması halinde, teklifte öngörülen “hükümlü veya tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerde hükmolunan cezaların toplamından tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken cezadan bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirilir” hükmünden “kadın katillerinin de yararlanabileceği” değerlendiriliyor.

'ÖZGECAN ASLAN' ÖRNEĞİ

Ancak MHP’nin teklifinde, “çocukların cinsel istismarı ve tecavüz suçları” kapsam dışı bulunuyor. Bu durumda da eğer bir kişi, “bir kadına tecavüz ettikten ya da tecavüz girişiminde bulunduktan sonra kadının ölümüne sebebiyet vermişse” ancak o durumda kişinin aftan yararlanamayacağı dile getiriliyor. Örnek olarak da “Özgecan Aslan” olayı gösteriliyor. Özgecan Aslan, Mersin’in Tarsus ilçesinde, 11 Şubat 2015’te, tecavüz girişimine direndiği için bir minibüste “hunharca” katledilmişti. Bir kişiyi “eziyet ederek” öldürenlerin de “ceza indiriminden faydalanamayacağı” ifade ediliyor. Ancak bir kadının diğer durumlarda ölümüne sebebiyet veren kişilerin ceza indiriminden yararlanabilmesinin önünün açılacağı savunuluyor. (Cumhuriyet)



