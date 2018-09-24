HABER

MHP'nin af teklifinden kimler yararlanacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 10:19 | Son Güncelleme

MHP’nin kırmızı çizgi olarak belirlediği ‘kadın katillerine af yok’ söylemi, TCK’ye göre mümkün görünmüyor. Kanunda, cinayet durumunda cinsiyet ayrımı olmadığı için kadın katillerinin infazından da 5 yıl indirilmesinin önü açık. Ancak MHP’nin teklifinde, “çocukların cinsel istismarı ve tecavüz suçları” kapsam dışı bulunuyor. Örnek olarak da “Özgecan Aslan” olayı gösteriliyor.

MHP'nin af teklifinden kimler yararlanacak?

MHP ’nin TBMM Başkanlığı’na sunması beklenen af yasa teklifinde yer alacağı söylenen ‘kapsam dışı suçlar’ arasında ortaya çıkan bir ayrıntı, tartışma yarattı. Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, önceki gün yaptığı açıklamada, “soykırım, insanlığa karşı suçlar, örgüt, kasten öldürme, kasten öldürmenin nitelikli halleri, insan üzerinde deney, organ doku ticareti, işkence, neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz, devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma, düşmanla işbirliği, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, devlete karşı savaşa tahrik” gibi suçların kapsam dışında kaldığına dikkat çekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, 24 Haziran seçimleri öncesinde af konusunda açıklamalar yapmış ve affın yasal çerçevesini “çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’liler, FETÖ’cüler hariç olmak üzere” şeklinde belirlemişti. MHP , af yasa teklifini seçim beyannamesine de taşımış ve seçimlerden hemen sonra da af yasa teklifine ilişkin çalışmalar yürütmeye başlamıştı.

CİNSİYET AYRIMI YOK

Teklifte yer alacak kapsam dışı suçlar arasında bir ayrıntı dikkat çekti. Tasarıda “Kadın katilleri” ifadesi yer almazken, bu durumun TCK’deki mevcut düzenlemelerden kaynaklandığı belirtildi. TCK’de cinayet suçu “adam öldürme ve kasten öldürme” olarak geçiyor. TCK’ye göre ayrıca “adam öldürmeye ilişkin cezalarda da kadın ve erkek farkı gözetilmiyor.” Bu nedenle de teklifin yasalaşması halinde, teklifte öngörülen “hükümlü veya tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerde hükmolunan cezaların toplamından tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken cezadan bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirilir” hükmünden “kadın katillerinin de yararlanabileceği” değerlendiriliyor.

'ÖZGECAN ASLAN' ÖRNEĞİ

Ancak MHP’nin teklifinde, “çocukların cinsel istismarı ve tecavüz suçları” kapsam dışı bulunuyor. Bu durumda da eğer bir kişi, “bir kadına tecavüz ettikten ya da tecavüz girişiminde bulunduktan sonra kadının ölümüne sebebiyet vermişse” ancak o durumda kişinin aftan yararlanamayacağı dile getiriliyor. Örnek olarak da “Özgecan Aslan” olayı gösteriliyor. Özgecan Aslan, Mersin’in Tarsus ilçesinde, 11 Şubat 2015’te, tecavüz girişimine direndiği için bir minibüste “hunharca” katledilmişti. Bir kişiyi “eziyet ederek” öldürenlerin de “ceza indiriminden faydalanamayacağı” ifade ediliyor. Ancak bir kadının diğer durumlarda ölümüne sebebiyet veren kişilerin ceza indiriminden yararlanabilmesinin önünün açılacağı savunuluyor. (Cumhuriyet)


PARTNERHerkesi kandırmış! Fotoğrafın orijinalini görenler...Herkesi kandırmış! Fotoğrafın orijinalini görenler...
10 dakikada 9 pide yiyerek birinci oldu10 dakikada 9 pide yiyerek birinci oldu
Saçlarını lösemili çocuklara bağışladıSaçlarını lösemili çocuklara bağışladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP Özgecan Aslan af teklifi

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak tepki: 5 yıldızlı otelde bira yok!

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak tepki: 5 yıldızlı otelde bira yok!

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Ahmet Hakan'dan İsmail Devrim yazısı: Batsın sizin okul kıyafetiniz

Ahmet Hakan'dan İsmail Devrim yazısı: Batsın sizin okul kıyafetiniz

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Okuyucu Yorumları 11 yorum
mhp'nin memlekete hayırlı bi yararı dokunmamıştır sırf zarar parti
bir bu eksikti çok lazımdı af 250 bin kişi çıkacak bir hafta sonra tekrar içeri girecekler geçmiş dönemlerde gördük 250 bin suçlu katil pskopat çocuk tacizcisi aramıza dönecek geçmiş olsun .
af kim istiyor MHP ülkeni en çok suç işleyen kesimi kim yine MHP liler o yüzde MHP elemanlarını kurtarma peşindedir
yav içeriden kimi çıkarmak istiyorsan reisine rica et bunca suçluyu tekrar bırakmayın vebali ağır olur
Her türlü suçlu indirim ala ala minimum cezayı alıyorken toplum yeterince sapık dolmuşken ihtiyacımız olan tek şey de aftı değil mi çünkü biz tecavüzcü de iyi hal arayacak kadar iyi niyetliyiz tabi unutmuşum
kardeşim suçluları içeri attıramıyoruz zaten MHP nin amacı ne anlamadım, bugün hırsız dahi şikayetçiden erken çıkıyor mahkemeden, neyin kafası bu anlamadım
Katillerin, hırsızların, dolandırıcıların ve mafyaların partisi
kasten öldürme hariç. siz neyin haberini yapıyosunuz...
MHP bu kadar uğraşacağına af edilmesini istediği Alaattin Çakıcı,Kürşat Yılmaz gibi isim versin işi bitirsin.
Yani katil Özgecanı istismar etmeseydi cinayet affedilecel miydi ya da özgecan 18 yaşının üstünde olaydı af mı edilecekti ?
Ceza infaz yasası değiştirilecek ve oran 5/2 yapılan yapılacak. Bu arada şahıslara yönelik suçlar affedilemez. Akp bu af işini ilerde başına bela olacağı için Fetö için yapacak. Değilse akpnin işi çok zor. Çok tazminat ödeyecek devlet.
Diğer Haberler
Akçakoca'da balıkçılar Karadeniz'den 40 ton palamutla döndü

Akçakoca'da balıkçılar Karadeniz'den 40 ton palamutla döndü

'İnternet yayınlarına MİT denetimi' iddiası

'İnternet yayınlarına MİT denetimi' iddiası

Tokat'ta pide yarışması! 10 dakikada 9 tane yedi

Tokat'ta pide yarışması! 10 dakikada 9 tane yedi

İstanbul için önemli uyarı! Bu akşam başlıyor

İstanbul için önemli uyarı! Bu akşam başlıyor

Polis Akademisi bekçi alımı sınav tarihi belli oldu! Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Polis Akademisi bekçi alımı sınav tarihi belli oldu! Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında FETÖ operasyonu!

Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında FETÖ operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.